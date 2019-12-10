Dünya NATOdan çarpıcı Türkiye açıklaması Kilit öneme sahip
AVRUPA

NATO'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Kilit öneme sahip

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, “AB üyesi olmayan ABD, Kanada ve Türkiye gibi ülkeler, NATO için kilit bir öneme sahip. Brexit gerçekleşirse, NATO savunma harcamalarının yüzde 80’i AB üyesi olmayan ülkelerden gelecek” dedi.

Haber Merkezi DHA
Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenlendi.

BREXİT VE TÜRKİYE VURGUSU

NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) ortak bir uyum içinde çalışması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, “AB ve NATO rekabet içinde olmamalı. Birlikte hareket ederek daha fazla başarı kaydetmeli. AB’nin savunma alanındaki girişimlerini NATO destekliyor” ifadelerini kullandı. AB üyesi olmayan NATO üyelerinin ittifak için kilit bir rolü olduğunu belirten Stoltenberg, “AB üyesi olmayan ABD, Kanada ve Türkiye gibi ülkeler, NATO için kilit bir öneme sahip. Brexit gerçekleşirse, NATO savunma harcamalarının yüzde 80’i AB üyesi olmayan ülkelerden gelecek” dedi.


  • Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ise, NATO’nun AB için önemine dikkat çekerek, “NATO çok güçlü bir ittifak. Avrupa’nın güvenliği için de çok önemli bir yere sahip. AB ülkeleri olarak NATO ile sorumluluk paylaşımında bulunmalıyız” sözlerini kullandı.
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