NATO’dan en kapsamlı hava tatbikatı: Türk F-16’ları Alman üssünde

Ukrayna’daki çatışmaların daha da yoğunlaşma riski yaşanan bir döneme denk gelen tatbikat, NATO açısından tam bir güç gösterisi niteliğinde. Herhangi bir NATO üyesine yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılmasına dayalı ortak savunma ilkesi 5’inci madde odaklı senaryoların uygulanacağı tatbikatla, NATO’nun olası Rus saldırganlığına karşı hızlı yanıt verme yeteneğini sergilemesi amaçlanıyor.

Rusya'nın gözü Almanya'da





Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ingo Gerhartz, “NATO’nun kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen bu en büyük tatbikat için hedeflerimiz çok kapsamlı. Hava kuvvetlerinin ilk müdahaleci olarak çevikliğini, süratini ve NATO’nun hava gücünü göstermek istiyoruz” dedi. Mevcut konjonktür tatbikatın önemini bir kat daha arttırıyor. Bununla birlikte tatbikat fikri Ukrayna’nın işgalinden çok önce, 2018’de ortaya atıldı. Yetkililer AD23’ün kimseyi hedef almadığı ve NATO’nu kendini savunma kapasitesini gösterme amaçlı olduğu mesajını verseler de Rusya’nın gözü Almanya’da olacak.

Sivil uçuşlar aksayacak





ABD’nin Berlin Büyükelçisi Amy Guttman geçen hafta yaptığı açıklamada, herhangi bir dünya liderinin NATO’nun gücünü gösteren bu tatbikatı dikkate almamasına şaşıracağını, buna RUSYA lideri Vladimir Putin’in de dahil olduğunu söyledi. Dört yıllık planlama, koordinasyon ve hazırlığın ardından başlayacak tatbikata F-35, F-16, A-10, Gripen, Eurofighter gibi savaş uçaklarının yanı sıra tanker ve nakliye uçakları da katılacak. Tatbikatta 23 farklı model uçağın görev alması planlandı. AD23 nedeniyle üç hava tatbikat alanı çeşitli zamanlarda iki ila dört saat kullanılacak ve güvenlik nedeniyle bu zaman aralıklarında sivil hava trafiğine kapalı olacak. Tatbikatın Alman hava sahasındaki sivil uçuşlarda aksamalar yaşanmasına neden olabileceği belirtiliyor.

Türk F-16’ları Alman üssünde





- Türkiye de bu önemli tatbikatta yer alacak. Merzifon’daki 5’inci Ana Jet Komutanlığına bağlı, 151’inci Filo unsuru üç F-16, tatbikata katılmak üzere Almanya'ya sevk edildi. Türk savaş uçakları Almanya’nın kuzeyindeki Jagel/Hohn Hava Üssü’nde konuşlandı. Tatbikatta görevli uçaklara Hava Pilot Kurmay Albay Ersin Özmen komuta edecek. Uçakların yanı sıra farklı birimlerden 56 personel de tatbikatta görev yapacak. Türk jetleri kuzey ve doğu sahasında kendilerine verilen görevleri icra edecekler.





Üye değil ama İsveç de katılıyor





- Tatbikata katılan 25 ülkeden 23’ü NATO üyesi. Diğer iki ülke Japonya ve NATO’ya üyelik başvurusu yapan ancak şu ana kadar Macaristan ve Türkiye’nin onay süreçlerini tamamlamaması nedeniyle “davetli” ülke olmayı sürdüren İsveç. Üye olmamasına rağmen NATO’yla çok yakın işbirliği içinde olan İsveç, 1995’ten bu yana İttifak operasyonlarına destek veriyor, tatbikatlara katılım sağlıyor. İsveç, silahlı kuvvetleri NATO güçleriyle birlikte çalışabilirliği en yüksek seviyede olan ülkelerden biri.



