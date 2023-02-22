NATO'dan müttefikler adına Türkiye'ye çadır ve konteyner yardımı

NATO tarafından dün yapılan açıklamada, Pakistan’dan yola çıkan 500 çadırın Adana’nın İncirlik üssüne vardığı belirtildi.

Çadırların yanı sıra 10 metrik ton tıbbı yardımın da aynı sevkiyatla gönderildiği ve her bir çadırın 23 metrekare olduğu kaydedildi. NATO, Türkiye’ye 7 Şubat’tan bu yana toplamda 279 ton insani yardım gönderdiğinin altını çizdi. NATO, daha önce göndereceğini duyurduğu barınma tesisleri ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

1000 konteyner gelecek

"Aynı zamanda NATO, birkaç bin kişiye geçici barınma sağlamak için Türkiye'ye yaklaşık 1.000 konteyner gönderiyor. Yüzlerce konteyner taşıyan ilk ticaret gemisi 19 Şubat 2023 Pazar günü İtalya'nın Taranto limanından Türkiye'ye hareket etti ve bu hafta varması bekleniyor.”

NATO’dan 10 Şubat’ta yapılan yazılı açıklamada, müttefiklerin 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle yerlerinden edilen insanların barınmasına yardımcı olmak için tam donanımlı yarı kalıcı barınak tesisleri (konteyner) konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

Konteynır şeklindeki barınak tesislerinin, normal şartlarda NATO tarafından tatbikatlar ve operasyonlar için konuşlandırılabilir bir karargah kompleksi olarak kullanıldığı ve ısıtma, güç jeneratörleri, tıbbi tedavi alanları dahil bir dizi olanakla donatılabildiği ifade edilmişti.







