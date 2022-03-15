Dünya Dikkat çeken Rusya detayı NATO 30 bin askerle gövde gösterisi yapıyor
AVRUPA

Dikkat çeken Rusya detayı: NATO 30 bin askerle gövde gösterisi yapıyor

NATO, yaklaşık 30 bin asker, yüzlerce uçak ve geminin katılımıyla Norveç'te tatbikat düzenliyor. Yapılan açıklamada "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkelerden gözlemciler Soğuk Mukabele tatbikatına davet edilmiştir ancak Rusya daveti reddetmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
NATO’dan, Norveç’te 30 Bin askerle Soğuk Müdahale 2022 tatbikatı: Rusya Detayı Dikkat Çekti
NATO’dan, Norveç’te 30 Bin askerle "Soğuk Müdahale 2022" tatbikatı.

Mart ve nisan boyunca sürecek "Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) tatbikatına, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan NATO müttefiklerinin yanı sıra ittifakın ortakları İsveç ve Finlandiya'dan askerler katılıyor.

27 ÜLKEDEN 30 BİN ASKER

Hava, kara ve deniz unsurlarının tatbikatında 27 ülkeden 30 bin asker, 220 uçak ve 50'den fazla gemi, soğuk hava koşulları ve zorlu arazide eğitimler yapıyor.

Tatbikatta, "Norveç'in saldırıya uğradığı ve ittifak anlaşmasının toplu savunmayı öngören 5. maddesinin harekete geçirildiği" senaryo uygulanıyor.

"RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISIYLA BAĞLANTISI YOK"

NATO'dan yapılan açıklamada, tatbikatın savunma amaçlı olduğu, uzun süre önce planlandığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla bağlantılı olmadığı vurgulandı.

'RUSYA DAVETİ REDDETTİ'

NATO müttefiklerinin tatbikatlarda şeffaf davrandığı ve uluslararası taahhütlere saygı gösterdiği belirtilen açıklamada, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkelerden gözlemciler Soğuk Mukabele tatbikatına davet edilmiştir ancak Rusya daveti reddetmiştir. Norveç gözlemciler için kayıtları 23 Mart'a kadar uzatmıştır." ifadesi kullanıldı.

NATO'dan Putin'e çağrı: Askerlerini geri çek
DÜNYA
NATO'dan Putin'e çağrı: Askerlerini geri çek

NATO'dan tepki çeken Ukrayna paylaşımı
DÜNYA
NATO'dan tepki çeken Ukrayna paylaşımı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin Avrupa'da barışı paramparça etti
DÜNYA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin Avrupa'da barışı paramparça etti
Kabine bugün toplanıyor: Gündem Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomi olacak

Kabine bugün toplanıyor: Gündem Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomi olacak
13 ilde okullara kar tatili

13 ilde okullara kar tatili

​Çok sayıda bölgede kar esareti devam ediyor.
Sağlıkta 5 müjde

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik yapılacak iyileştirmeleri açıkladı.

Rusya'nın kaybı<br>Çeçenistan'ı geçti

Rusya'nın kaybı
Çeçenistan'ı geçti

​Zelenskiy 19 günlük bilançoyu açıkladı.
Dikkat çeken<br>Rusya detayı

Dikkat çeken
Rusya detayı

​NATO 30 bin askerle gövde gösterisi yapıyor.
Putin'in damadına<br>ait evi işgal ettiler

Putin'in damadına
ait evi işgal ettiler

Ukrayna'ya yönelik işgal girişimine tepkiler büyüyor.​
'Ağaçlar kurtarılabilirdi'

'Ağaçlar kurtarılabilirdi'

​CHP'li İBB 112 tarihi çınarı kökünden kestirmişti.
Spikerin arkasına<br>geçip pankart açtı

Spikerin arkasına
geçip pankart açtı

​Rus televizyonunda şoke eden protesto.
'Dördüncü doz gerekli'

'Dördüncü doz gerekli'

​Pfizer: 'Koronavirüs için bir yıl etkili aşı üzerinde çalışıyoruz.'

​Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerine saldırılarını yoğunlaştırdı.
Rus milyarderin<br>özel Jeti İstanbul'da

Rus milyarderin
özel Jeti İstanbul'da

​Uçakta Abramovich'in olup olmadığı bilinmiyor.

C​HP'li Bolu Belediyesi'nde yaşanan taciz skandalı pes dedirtti.

​Karikatüristler Batı'nın ayrımcı maskesini çizgileriyle düşürdü.

​Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem FETÖ'cü anlattı.

​Rusya'dan çıkan ABD'li 5 bin firmanın yeni adresi Türkiye olabilir.

​Ukrayna'daki Rus işgali kiliseleri de birbirine düşürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.