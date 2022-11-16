Dünya NATOdan Polonyaya isabet eden füzeyle ilgili açıklama Müttefikimiz ile yakın koordinasyon içindeyiz
AVRUPA

NATO'dan Polonya'ya isabet eden füzeyle ilgili açıklama: Müttefikimiz ile yakın koordinasyon içindeyiz

NATO, Polonya'ya füze isabet etmesiyle ilgili, "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz." açıklamasını yaptı.

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Haber Merkezi AA
NATOdan Polonyaya isabet eden füzeyle ilgili açıklama: Müttefikimiz ile yakın koordinasyon içindeyiz
Arşiv.

NATO, Polonya'ya füze isabet etmesine ilişkin haberleri araştırdıklarını bildirdi.

  • Bir NATO yetkilisi, Polonya'ya füze düşmesi ve iki kişinin ölmesi hakkındaki sorulara yanıt verdi.

Yetkili, "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz." açıklamasını yaptı.

'Gerçeklerin tespit edilmesi önemli'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Stoltenberg, Twitter hesabından, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile konuşarak taziyelerini ilettiğini bildirdi.

NATO'nun durumu gözlemlediğini ve müttefiklerin yakın dayanışma içerisinde olduğunu belirten Stoltenberg, "Tüm gerçeklerin tespit edilmesi önemli." değerlendirmesini yaptı.

Ne olmuştu?

ABD istihbaratı, Rusya’nın Ukrayna’ya fırlattığı füzelerin Polonya’ya düştüğünü ve olayda iki kişinin öldüğünü açıklamış, ABD Savunma Bakanlığı bu bilgiyi teyit etmekten kaçınmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı da Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı yapmadıklarını bildirerek "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur." açıklamasında bulunmuştu.

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