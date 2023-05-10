|
Dünya

NATO'dan Tokyo adımı: İrtibat ofisi açmayı planlıyor

Japonya'nın Washington Büyükelçisi Tomita Koji, NATO'nun, ülkesi ile işbirliğini güçlendirmek amacıyla Tokyo'da irtibat ofisi açmayı planladığını açıkladı.

08:58 . 10/05/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Büyükelçi Tomita, görev yaptığı Washington'da düzenlediği basın toplantısında, bu ay içinde düzenlenecek G7 Zirvesi ile son dönem NATO-Japonya ilişkilerine değindi.


NATO'nun, Japonya ile işbirliğini güçlendirmek amacıyla başkent Tokyo'da irtibat ofisi açmayı planladığını kaydeden Tomita, bu yönde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çin'in artan nüfuzu, Rusya-Ukrayna krizi ve Kuzey Kore'nin füze tehditleri karşısında Tomita, G-7 zirvesinin temasının "kural dayalı uluslararası düzeni güçlendirmek" olduğunu anımsattı.


NATO Japonya'yı partner ülke olarak görüyor. Kişida Fumio, Haziran 2022'de, Madrid'e giderek, bir NATO Liderler Zirvesi'ne katılan "ilk Japon başbakan" unvanını elde etmişti.


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ocak ayında Tokyo'da, daha güçlü ikili ilişkilere işaret ederek, "NATO ve değerli ortağımız Japonya ortaklığını daha da güçlendirmenin bir yolu olacak." demişti.

G7 Liderler Zirvesi, Japonya'nın ev sahipliğinde 19-21 Mayıs'ta, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenecek.





#Japonya
#NATO
#Çin
43 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.