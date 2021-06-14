NATO'dan Türkiye'ye: Milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığınız için takdirlerimizi yineliyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Brüksel'deki NATO Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"Rusya'yla da Euro Atlantik bölgesinde askeri olarak bulunduğunu görüyoruz. Çin'in uluslararası yükümlülüklerini getirerek bulunması bizim amacımız. Aynı zamanda AB ile ilişkilerimizi güçlendirmek amacı güdüyoruz. 6 kapasiteyi oluşturmayı güçlendireceğiz. Yedinci olarak liderler ilk kez güvenlik etkisini ele alacaklar iklim değişikliğinin. Düzenli değerlendirmeler yapacağız. İklim değişikliğinin bizim misyon ve faaliyetlerimiz üzerindeki etkisine bakacağız.

2050'DE HEDEF SIFIR EMİSYON

Burada amacımız sera gazını değerlendirmek olacak. Tüm müttefikler askeri misyonlarını azaltma kararı aldılar. NATO için somut adımlar belirledik. Amacımız net sıfır emisyonunu sağlayabilmek 2050 itibariyle. Kanada'ya teşekkür etmek istiyorum iklim ve güvenlik konusunda. NATO'nun bir sonraki stratejik konsept kavramını belirledik. Burada değerlerimizi bir kez daha güçlendiriyoruz. NATO'nun gündemine bakacak olursak, hedeflerimiz yüksek seviyede, yönümüz net. Gelecekte müttefiklik olarak yapacağımız nelerdir?

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Bu yıl 7. kez Avrupa müttefikleri ve Kanada'da harcamalarımızı artırıyoruz. 2014'den bu yana yüksek harcamalar yapıldı. Yeni yetkinliklere, NATO misyonuna yatırımlar yapıyoruz. Bütün bunlar ittifakta eşit yük anlamına geliyor. Müttefikler aynı zamanda daha fazla NATO'ya yatırım yapma kararı aldılar. Kaynaklarımızı arttıracağız. Hem askeri, sivil, altyapı bütçelerimizi artıracağız. Daha fazla ortak eğitim gerçekleştireceğiz. Siber savunmada daha güçlü hale geleceğiz. Liderler ortak kararlar aldılar ittifakı daha güçlü hale getirebilmek için.

Yeni operasyonel alanlarda da, siber güvenlik alanında da aldığımız kararlar var. Müttefikler siber savunma konusunda mutabık kaldılar. NATO kendisini savunmaya kararlıdır mümkün mertebe verimli biçimde. Bunu her alanda geliştireceğiz. Stratejik bir sistem kuruldu, bunun için de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. NATO bayrağı altında hizmet gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum. Afganistan'la dayanışmayı sürdüreceğiz. Eğitim ve finansmanı Afgan güçlerine vermeyi sürdüreceğiz. Amacımız NATO'yu rekabetçi dünyada daha güçlü hale getirebilmek.

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TÜRKİYE AFGANİSTAN'DA KİLİT ROL OYNUYOR

Biz NATO olarak şimdi Afganistan'da Kabil'deki havaalanını nasıl çalıştıracağız ona bakıyoruz. Bu çabalarda Türkiye kilit bir rol oynuyor tabii ki. Aslında nasıl yapacağımız üzerinde çalışıyoruz. NATO'nun kararlılığın yüksek seviyede olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu konuda çabalarımızı sürdüreceğiz.

Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir. Suriye'den Türkiye'yi vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz. Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz."

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