NATO'dan Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanmasına tepki

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusu tarafından bölgeye çok namlulu roketatar sistemleri aracılığıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Gladkov, ''Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, şehrin merkezini ve etrafını 'Grad' çok namlulu roketatar sistemiyle vurdu. Saldırıda 5 kişi yaralandı'' ifadelerini kullandı.