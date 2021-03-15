Dünya NATOdan yüz yüze toplantı kararı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak
AVRUPA

NATO'dan yüz yüze toplantı kararı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak

NATO, 23-24 Mart tarihlerinde üye ülkelerin dışişleri bakanlarının katılacağı yüz yüze bir toplantı düzenleneceğini duyurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir yıl sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirilecek toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilecek.

Bir yıl sonra ilk kez yüz yüze

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde video konferans yöntemiyle yapılan toplantı, bir yılı aşkın bir süre sonra ilk kez yüz yüze düzenlenmiş olacak.

Salgın sürecinde NATO karargahına girişlerine izin verilmeyen gazeteciler de sınırlı sayıda da olsa NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı yerinde takip edebilecek.

Gazetecilere PCR testi zorunluluğu

Gazetecilerin NATO karargahına girişinde salgın tedbirleri çerçevesinde ateşi ölçülecek ve maske takmaları gerekecek. Toplantıyı izlemek isteyen basın mensuplarının en fazla 72 saat önce yapılmış PCR test sonucunu göstermeleri de istenebilecek.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda başta Afganistan ve Irak gibi konular olmak üzere ittifakın gündemindeki meselelerin ele alınması bekleniyor.

NATO Savunma Bakanlarının şubat ayındaki toplantısında ABD ile Taliban arasındaki anlaşma gereği Afganistan'daki uluslararası askerlerin 1 Mayıs'ta çekilmesi konusu görüşülmüş, ittifakın Afganistan'dan çekilmesi veya bu ülkede kalması konusunda karar alınmamıştı.

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