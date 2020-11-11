Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Nesli tükeniyordu Rusyada sürüsü bulundu
ASYA

Nesli tükeniyordu: Rusya'da sürüsü bulundu

Rusya'da nesli tükenmek üzere olan mors sürüsü bulundu. Rusya’nın kuzeyindeki Yamal Yarımadası’nda nesli tükenme tehlikesinde olan morsların birarada bulunması bilim adamlarını şaşırttı.

Haber Merkezi DHA
Mors sürüsü Rusya'da bulundu.
Mors sürüsü Rusya'da bulundu.

Rusya'da nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşılan yaklaşık 3 bin morstan oluşan sürü bulundu.

Sürünün Rusya’nın kuzeyindeki Yamal Yarımadası’nda bulunması bilmadamlarını şaşırttı. Ülkenin Karadeniz kıyısında yer alan bölgede yaşayan ve buzulların erimesiyle nesli küçülen 3 bin morsun birada sosyalleştiği anlar bilimadamları tarafından görüntülendi. Görüntülerde morsların popülasyonunun arttırdığı dikkat çekiyor.

“BENZERSİZ AÇIK HAVA LABORATUVARI”


Rusya Bilim Akademisi'nde kıdemli bir Arktik araştırmacısı olan Aleksander Sokolov, "Bu uğrama noktasının tespiti benzersiz, Çünkü sürüde hem dişi hem erkek hem de farklı yaştan yavrular bulunuyor. Sokolov'un ayrıca buna 'benzersiz bir açık hava laboratuvarı' adını verdiği ve ekibinin bu sayede bir seferde binlerce morsu analiz etmesine olanağı bulduğunu söylediği belirtildi.

Nesli tükenmekte olan hayvanı kedinin ağzından son anda kurtardı
FOTOĞRAF 7
Title
İlçenin Durabey köyü, Bahçelievler mahallesinde yaşayan Deniz Yurdusev, arkadaşları ile bahçede otururken ev kedisinin bir canlıyı yakalayıp getirdiğini anlattı. Kedinin getirdiği hayvanı önce fare zannettiklerini, daha sonra farklı bir hayvan olduğunu görünce de kurtarıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesini aradıklarını anlattı.
Title
Yurdusev, internetten yaptıkları araştırmada, kedinin yakaladığı hayvanın nesli tükenmekte olan ’Ağaç Yediuyuru’ olduğunu belirterek, “Durabey Köyünde bulunan bahçemde dün akşam saatlerinde kedinin getirdiği fareden de farklı bir hayvan gördüm ve hemen kedilerin önünden aldım. Daha sonra internet üzerinden araştırdım. Türkiye’de ender görülen Ağaç Yediuyuru türü olduğunu fark ettim. Ender görülen ve nesli tükenen cins olduğu için Milli Parklara haber verdim ve gelen ekibe teslim ettim” dedi.
Title
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi yetkililerinin gerekli incelemeleri yaptıktan sonra son derece sağlıklı olan Ağaç Yediuyuru doğal ortamına bıraktığı belirtildi
Title
Title
Title
Title
Nesli tükenmekte olan hayvanı kedinin ağzından son anda kurtardı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kedi tarafından yakalanan, sahibi tarafından önce fare sanılan, ancak nesli tükenmekte olan 'Ağaç Yediuyuru' olduğu ortaya çıkan hayvan, sağ olarak kurtarılıp teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parkalar Şubesi yetkilileri tarafından doğal ortamına salındı.


Abone Ol Google News
SİHAlara Türksat etkisi

SİHA'lara Türksat etkisi

​Bayraktar SİHA'lar uçarken coğrafi sınır tanımayacak.
Alım için son fırsat!

Alım için son fırsat!

Altın fiyatlarına yönelik dikkat çeken tahmin.
İzmir çevresinde deprem meydana geldi

İzmir çevresinde deprem meydana geldi

Utanç verici

Utanç verici

​ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Trump'ı eleştirdi.

Pentagon'da<br>istifa depremi

Pentagon'da
istifa depremi

​Üç isim peş peşe görevi bıraktığını açıkladı.

Şanlıurfa'da<br>feci kaza

Şanlıurfa'da
feci kaza

Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi, onlarca yaralı var.
Yedi bakanlıkta<br>çok sayıda atama

Yedi bakanlıkta
çok sayıda atama

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
Küre ittifakı panikte

Küre ittifakı panikte

Joe Biden seçim kampanyası boyunca iki ülkeyi eleştirdi.
Riyad ihanete doğru

Riyad ihanete doğru

İsrail uçağı Mekke üzerinden uçtu.
Putin'le Karabağ görüşmesi

Putin'le Karabağ görüşmesi

Barış fırsatını heba etmeyelim.
Trump BAE’yi silaha boğacak

Trump BAE’yi silaha boğacak

Anlaşmanın toplam değeri 23,37 milyar doları buluyor.
Bağımsız ekonomi <br>için mücadele etti

Bağımsız ekonomi
için mücadele etti

​İstifa eden Albayrak 5 yıllık bakanlığı döneminde önemli işlere imza attı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.