Dünya Netanyahu 40 yıllık dostuz Biden arayacak
ASYA

Netanyahu: 40 yıllık dostuz Biden arayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile birçok konuda hemfikir olduklarını ancak İran ve Filistin hakkında farklı görüşlere sahip olduklarını söyledi. Netanyahu, Biden için 40 yıllık dost olduklarını ancak göreve geldiğinden beri kendisini aramadığını belirtti.

Haber Merkezi AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıklama yaptı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıklama yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsral'in Kanal 12 televizyonunda verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

  • ABD Başkanının göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 4 hafta geçmesine rağmen kendisini aramadığının hatırlatılması üzerine Netanyahu, "(Biden) Arayacak. Yaklaşık 40 yıldır güçlü bir dostane ilişkimiz var. Birbirimizi tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Biden ile birçok konuda hemfikir olduklarını söyleyen Netanyahu, "Ancak İran konusunda ve Filistin meselesinde farklılar var." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanının göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 4 hafta geçmesine rağmen henüz telefonla Netanyahu'yu aramaması dikkati çekiyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın Netanyahu ile "yakında" görüşeceğini söylemesine rağmen bu görüşme henüz gerçekleşmedi.

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