Netanyahu: ABD'den silah sevkiyatı olduğu müddetçe saldırılara katlanırım

Terör devleti İsrail'in aylardır devam eden yıkıcı saldırıları, ablukanın sıkılaştırılması ve kısıtlı olan gıda ürünlerinin girişinin engellenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinde artan açlık krizi Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor.