Dünya Netanyahu Dört ülke daha İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi planlıyor
ORTADOĞU

Netanyahu: Dört ülke daha İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi planlıyor

İsrail Başbakanı 4 ülkenin daha İsrail ile ilişkileri normalleştireceğini söyledi. Netanyahu söz konusu ülkelerin isimlerini açıklamazken, kulislerde en çok Suudi Arabistan, Katar ve Umman'ın adı geçiyor

Haber Merkezi AA
İsrail Başbakanı Netanyahu.
İsrail Başbakanı Netanyahu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv yönetiminin 4 ülkeyle daha ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmayı planladığını belirtti.

4 TANESİ DE YOLDA DEDİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in de aralarında bulunduğu 4 Arap ülkesiyle ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardıklarını hatırlatan Netanyahu, "4 barış anlaşması yaptım, 4 tanesi de yolda. Onlardan (yapılacak barış anlaşması) biri hakkında dün akşam konuştum. Dün bölge liderlerinden biriyle 45 dakika telefonda görüştüm." ifadelerini kullandı.

ÜLKELERİN İSMİNİ VERMEDİ

Netanyahu, söz konusu 4 anlaşmanın hangi ülkelerle yapılacağı ve görüştüğü bölge liderinin kim olduğuna ilişkin ise bilgi vermedi.

Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, dün The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan makalesinde, Suudi Arabistan, Katar, Umman ve Moritanya'nın İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmaya yakın olduğunu aktarmıştı.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Hartum yönetimi de Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık'ta İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.

İhanet anlaşması imzalandı
OYNAT 00:40
İhanet anlaşması imzalandı
İsrail, Bahreyn ve BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) arasında Arap dünyasının ihanet anlaşması olarak isimlendirdiği anlaşma dün Beyaz Saray'da imzalandı. Trump anlaşma için 'Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız' dedi.


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