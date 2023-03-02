Netanyahu hükümeti Akabe toplantısındaki taahhütlerini yerine getirmiyor

Başbakan Binyamin Netanyahu
Akabe'de 26 Şubat'ta Filistin, İsrail, Ürdün, ABD, ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen güvenlik toplantısının sonuçlarının yayınlanmasından kısa süre sonra Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet üyelerinden 5'li toplantıdaki taahhütlerini çiğneyen açıklamalar ve paylaşımlar geldi.
Netanyahu ve Akabe toplantısına katılan İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi tarafından peş peşe yapılan açıklamalarda, yerleşim birimi inşaatlarına herhangi bir gecikme olmaksızın devam edileceği vurgulandı.
İsrail kabinesinin aşırı sağcı üyelerinden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de daha önce bu yönde açıklamalar yapmıştı.
Smotrich, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın tüm bölgelerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın faaliyet göstermeye devam edeceğini de kaydetti.
Muhalefetin tepkisi
Muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, Netanyahu başkanlığındaki hükümetin Akabe sonrası açıklamalarını eleştirdi.
Koalisyon hükümetini bir arada tutma çabası
Bu çelişkileri değerlendiren Kudüs İbrani Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Jonathan Freeman, yaptığı açıklamada, konu yerleşim birimleri olunca İsrail siyasetinin genel olarak değişmediğini düşündüğünü söyledi.
Netanyahu'nun yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasının askıya alınmayacağına ilişkin söylemiyle koalisyon hükümetini bir arada tutmaya çalıştığını belirten Freeman, ancak sahadaki fiili eylemlere bakıldığında yerleşim birimleri inşasının önceki hükümette olduğu gibi herhangi bir değişiklik olmadan asgari düzeyde olacağı görüşünü paylaştı.
Akabe toplantısının muhtemel hedefleri
Freeman, Akabe toplantısının yeni İsrail hükümeti ile Filistinliler arasında iletişim kanallarının açılması bakımından önemli olabileceğini söyledi.
Yeni koalisyon hükümetindeki sağcı partilerin varlığına işaret eden Freeman, halihazırdaki hükümetin öncekine nazaran Filistinlilerle doğrudan iletişiminin daha az olacağına dair bazı endişeler olduğu ifade etti. Freeman, toplantının hedeflerinden birinin bu iletişim yollarının açılması olabileceğini dile getirdi.
Akabe toplantısında alınan kararlar
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail hükümeti ile Filistin yönetimi Akabe toplantısında, tek taraflı eylemleri 3 ila 6 ay durdurmaya hazır olduklarını teyit etti.
Tek taraflı eylemlerin durdurulması, İsrail'in, 4 ay boyunca yeni yerleşim birimi inşaatını tartışmaya açmama ve 6 ay boyunca da kaçak yerleşim birimlerine onay vermemesini içeriyor.