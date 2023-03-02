Netanyahu hükümeti Akabe toplantısındaki taahhütlerini yerine getirmiyor

"Ürdün'de ne hakkında konuşup ne konuşmadıkları hakkında hiçbir fikrim yok. Bu gereksiz konferansı ben de sizin gibi medyadan duydum. Ama bildiğim bir şey var: Yerleşim yerlerinde inşaat ve imar bir gün bile durmayacak, bu benim işim."