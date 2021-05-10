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Dünya Netanyahu katliama doymuyor İsrail büyük bir güçle karşılık verecek
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Netanyahu katliama doymuyor: İsrail büyük bir güçle karşılık verecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nden İsrail’in saldırılarına karşı atılan roketlere ilişkin yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarını artırarak devam ettireceğini kaydetti. İsrail'in Gazze şeridindeki hava saldırılarında 9'u çocuk 20 sivil şehit düşmüştü.

Haber Merkezi İHA
Netanyahu katliama doymuyor: İsrail büyük bir güçle karşılık verecek
Binyamin Netanyahu

İsrail ve Filistin arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. Gazze Şeridi’nden İsrail’e yapılan roket saldırılarının ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’den Kudüs’e roket atılarak "kırmızı çizginin aşıldığı"nı söyledi. Netanyahu, "Kudüs’te, Gazze’de ve ülkenin başka yerlerinde birçok cepheye yayılan bir mücadele içindeyiz. İsrail büyük bir güçle karşılık verecek. Topraklarımıza, sermayemize, vatandaşlarımıza ve askerlerimize acı çektirmeyeceğiz. Bize saldıran ağır bedel ödeyecek" dedi.
Öte yandan, Kudüs’teki çatışmalar nedeni ile Netanyahu’nun Kudüs’te yapılacak Kudüs Günü kutlamalarına katılmayacağı bildirildi. Başbakan Netanyahu’nun güvenlik brifingleri için başkent Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığına gideceği ifade edildi.

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Hamas’tan İsrail’e uyarı


İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik hava saldırılarının ardından Hamas’ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugay Sözcüsü ise, İsrail’in Gazze’deki sivil tesislere veya halka ait evlere saldırması durumunda çok sert karşılık vereceklerini belirtti. Sözcü, “Cevabımızın düşmanın beklentilerinin ötesinde güçlü ve acı verici olacağı konusunda uyarıyoruz" dedi.
İsrail kabinesinden Gazze’ye hava saldırılarına onay
İsrail basınında yer alan ve üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde, Gazze’den Kudüs’e roket saldırısının ardından İsrail kabinesinin Gazze’ye yönelik geniş kapsamlı hava saldırılarına onay verdiği aktarıldı. Onayın kara saldırısı içermediği belirtildi.
Yetkili verdiği demeçte, "Hamas’a ağır bir darbe vurulmalı ve herkes limitlerimizi anlıyor. Büyük savaşları arzulamıyoruz" dedi.

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Gazze’de Hamas komutanı öldürüldü


İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze’de Hamas hedeflerine yönelik misilleme amaçlı hava saldırısı başlatıldığı bildirilmişti. Hamas ise, hava saldırıları sonucu bir komutanın öldürüldüğünü doğrulamıştı. İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus basına verdiği demeçte, "Gazze’deki askeri hedeflere saldırmaya başladık. Tekrar ediyorum başladık" demişti.

Mescid-i Aksa'nın avlusundan alevler yükseliyor
OYNAT 00:24
Mescid-i Aksa'nın avlusundan alevler yükseliyor
İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Şiddetin dozunu tırmandıran işgalciler, savaş uçakları ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenledi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Mescid-i Aksa'nın avlusunda alevlerin yükseldiği görülüyor.


İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırısında 3’ü çocuk 9 kişi öldü


Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun’a düzenlenen hava saldırısında 3’ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Gazze’den Kudüs’e 7 roket


İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamada ise, Gazze Şeridi’nden Kudüs’e 7 roket fırlatıldığı bildirilmiş, roketlerden 1’inin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarılmıştı. IDF, geri kalan roketlerin boş arazilere düştüğünü belirtmişti. Gazze sınırına yakın bölgede ise 1 kişi aracının anti tank füzesi ile vurulması sonucu hafif şekilde yaralanmıştı.

Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs'e atılan roketlerin fırlatılma anları
OYNAT 00:44
Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs'e atılan roketlerin fırlatılma anları
Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, roketlerin Gazze'den fırlatılma anları yer aldı. El Kassam Tugayları, işgalci İsrail güçlerine bölgeyi terk etmeleri için saat 18.00'e kadar süre vermişti.



Hamas, İsrail’e ültimatom vermişti


Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in güvenlik güçlerini Tapınak Dağı ve Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nden yerel saatle 18.00’e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçileceği bildirilmiş, Kudüs’teki çatışmalarda gözaltına alınan Filistinlilerin de 18.00’e kadar serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu. Hamas’ın açıklamasının ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçmiş, Gazze sınırında yer alan Aşkelon şehrinde tüm bomba sığınakları halka açılmıştı.

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