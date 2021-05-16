Netanyahu 'katliamlarına destek veren' ülkelerin bayraklarını paylaştı

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Van'da üreme döneminde kaçak avlanan bir ton inci kefali ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avlanan 1 ton canlı inci kefali ele geçirildi. Balıklar, ekipler tarafından tekrar suya bırakılıren, Tarım Şube Müdürü Muhammet Demir, yasağın başladığı 15 Nisan'dan bu yana, 4 tonu canlı olmak üzere 14 ton balık ve yüzlerce metre ağ ele geçirdiklerini söyledi.