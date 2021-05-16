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Dünya Netanyahu katliamlarına destek veren ülkelerin bayraklarını paylaştı
ORTADOĞU

Netanyahu 'katliamlarına destek veren' ülkelerin bayraklarını paylaştı

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyadan Filistin'e saldırıları sürecinde destek veren ülkelerin bayraklarının yer aldığı bir paylaşım yaparak, 'İsrail’in yanında kararlılıkla durdukları' için teşekkür etti.

Haber Merkezi DHA
Netanyahu katliamlarına destek veren ülkelerin bayraklarını paylaştı
​İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun paylaştığı mesajında bayraklar sırayla; ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay ülkelerine ait.

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