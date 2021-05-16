Netanyahu 'katliamlarına destek veren' ülkelerin bayraklarını paylaştı
İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyadan Filistin'e saldırıları sürecinde destek veren ülkelerin bayraklarının yer aldığı bir paylaşım yaparak, 'İsrail’in yanında kararlılıkla durdukları' için teşekkür etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun paylaştığı mesajında bayraklar sırayla; ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay ülkelerine ait.