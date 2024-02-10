Netanyahu Ramazan ayına dikkat çekti: Refah'a saldırı ne zaman olacak?

“ordunun saldırıya hazır olduğunu ancak hükümetin öncelikle (Refah kentine) sığınan yerinden edilen insanlara ilişkin ne yapılacağına karar vermesi gerektiğini söylediği”

“ordunun saldırıya hazır olduğunu ancak hükümetin öncelikle (Refah kentine) sığınan yerinden edilen insanlara ilişkin ne yapılacağına karar vermesi gerektiğini söylediği”

Haberde, Netanyahu'nun söz konusu değerlendirmesini yaptığı toplantıda, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de

Haberde, Netanyahu'nun söz konusu değerlendirmesini yaptığı toplantıda, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyona yakın Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.