Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Saldırıları artıracağız

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırındaki birliklere takviye gönderildiği aktarıldı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Gazze için takviye kuvvetleri çağırdığı bilgisi yer aldı. Aynı açıklamada, "iç cephe savunmasını derinleştirmek" için, Gantz'ın 5 bin İsrail askerinin seferber edilmesini emrettiği bilgisinin altı çizildi.

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SAVAŞIN ORTASINDAYIZ

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi. Bir savaşın ortasında olduklarını söyleyen Netanyahu, Gazze'ye saldırıların yoğunluk ve sıklığını artıracaklarını belirterek, "Hamas burada beklemediği darbeler alacak" dedi.

נתניהו בפיקוד הדרום: "אנחנו בעיצומה של מערכה. נגביר עוד את קצב ועוצמת התקיפות - החמאס יקבל כאן מכות שהוא לא ציפה להן. הדבר כרוך גם בסבלנות ובהקרבה מסוימת מצד אזרחי ישראל"@gilicohen10 (צילום: לע"מ) pic.twitter.com/m9hQHfthVw REKLAM May 11, 2021

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OYNAT 00:26 İşgalci İsrail çocukları hedef aldı İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırının ardından savaş uçaklarıyla hedef gözetmeksizin masum Filistinlileri hedef almayı sürdürüyor. Gazze'nin El Rimal Mahallesi'ndeki bir apartmana atılan bombanın ardından yaralı olarak kurtulan kadınlar ve çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Çocukların toz toprak içinde kaldığı korku dolu anları kameralara yansıdı.







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