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Dünya Netanyahudan Gazzedeki direniş gruplarına tehdit Saldırıları artıracağız
ORTADOĞU

Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Saldırıları artıracağız

Gazze'de Filistinli sivillere yönelik saldırıların ardı arkası kesilmezken İsrail ordusu ve Netanyahu'dan tehdit dolu açıklamalar geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye saldırıların yoğunluk ve sıklığını artıracaklarını belirterek, "Hamas burada beklemediği darbeler alacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Netanyahudan Gazzedeki direniş gruplarına tehdit: Saldırıları artıracağız
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırındaki birliklere takviye gönderildiği aktarıldı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Gazze için takviye kuvvetleri çağırdığı bilgisi yer aldı. Aynı açıklamada, "iç cephe savunmasını derinleştirmek" için, Gantz'ın 5 bin İsrail askerinin seferber edilmesini emrettiği bilgisinin altı çizildi.

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SAVAŞIN ORTASINDAYIZ

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi. Bir savaşın ortasında olduklarını söyleyen Netanyahu, Gazze'ye saldırıların yoğunluk ve sıklığını artıracaklarını belirterek, "Hamas burada beklemediği darbeler alacak" dedi.

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İşgalci İsrail çocukları hedef aldı
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İşgalci İsrail çocukları hedef aldı
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İşgalci İsrail polisi AA muhabirini canlı yayında vurdu
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İşgalci İsrail polisi AA muhabirini canlı yayında vurdu
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İşgalci İsrail'in saldırısında çocuğunu şehit veren annenin feryadı
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