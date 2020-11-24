​Netanyahu'dan Suud'a gizli ziyaret.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Suudi Arabistan’a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la biraraya geldiği belirtildi. Netanyahu’nun basın danışmanı Topaz Luk, İsrail basınında Netanyahu’nun gizlice Suudi Arabistan’ı ziyaret ederek Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştüğü yönündeki haberleri dolaylı olarak doğruladı. Luk’un, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “(İsrail Savunma Bakanı Benny ) Gantz siyasetle uğraşırken, başbakan (Netanyahu) barış yapıyor.” ifadesi dikkati çekti. İsrail Eğitim Bakanı Yoav Gallant da görüşmeyi doğruladı. Netanyahu’nun ziyareti “ihanet anlaşmalarında” sıra Suudi Arabistan’da yorumuna neden oldu. İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın başkanı Yossi Cohen, ABD Seçimleri’nden sonra Suudi Arabistan’la da, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’den sonra “normalleşme” yaşanacağını iddia etmişti.

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Prens Selman

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NEOM KENTİNDE GÖRÜŞTÜLER

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu ve Cohen önceki gün gizlice Suudi Arabistan’ın, Kızıldeniz kıyısındaki Neom kentine giderek Veliaht Prens Bin Selman ile görüştüğünü yazdı. Görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da hazır bulunduğu belirtildi.

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5 SAAT KALDI

Öte yandan İsrail basınında Netanyahu ve İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen’in Suudi Arabistan’a seyahat için kullandığı uçağın rotası paylaşıldı. Haberde uçağın yerel saatle 17.00’de Tel Aviv’den hareket ettiği ve 5 saat sonra da tekrar İsrail’e döndüğü belirtildi.

KOALİSYON ORTAĞINA HABER VERMEDİ

Netanyahu’nun Suudi Arabistan’a gizli ziyareti hakkında kaolisyon ortağı ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi’ye haber vermediği de ortaya çıktı. Netanyahu, BAE ve Bahreyn’le yapılacak anlaşmalar öncesinde de ikiliyi haberdar etmemişti.

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BİN ZAYED Mİ ARACILIK ETTİ?

Görüşmenin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun BAE ziyaretinden hemen sonra gelmesi, “Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed aracılık mı yaptı” sorusuna neden oldu. Bin Zayed’in, Suud Veliht Prensi Muhammed bin Selman üzerinde etkisi olduğu ve Riyad ile Tel-Aviv arasında yakınlaşmanın hızlanmasını istediği biliniyor.

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COHEN’DEN İŞARET

Mossad başkanı Cohen, ABD seçimlerinden sonra Suudi Arabistan’la “normalleşme” adımlarının atılacağını belirtmişti. Netanyahu’nun Körfez’le ilişkilerle görevlendirdiği Cohen’in daha önce pekçok kez Suudi Arabistan’a gizli ziyaretler gerçekleştirdiği biliniyor. Cohen, Ağustos’ta BAE’ye, Eylül ayında da Bahreyn’e gizli ziyaretlerde bulunmuştu.

Cohen

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