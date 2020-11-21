​Kudüs'ü İsrail'e satan Prens: Kıbleyi şaşırdılar!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin İsrail ile normalleşmeye yeşil ışık yaktığı günlerde medyası da boş durmuyor. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’a bağlı Okaz gazetesinin yazarı Usame Yamani makalesinde “Kuran’da belirtildiği gibi Mescid-i Aksa Kudüs’te değildir” ifadelerini kullandı.

MESCİD-İ AKSA FİLİSTİN’DE DEĞİL

Yamani makalesinde şu akıl almaz ifadeler yer aldı: “Mescid-i Aksa’nın Filistin’de olduğuna inanılmasının nedeni, birçok tarih ve tefsir kitabının Mescid-i Aksa’nın işgal altındaki Kudüs’te bulunduğunun yazılmasıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v)‘in sözünü ettiği Mescid-i Aksa, Filistin’de değil, Mekke ile Taif arasındaki el-Cairane bölgesinde bulunuyor. Mescid-i Aksa, Resul-ü Ekrem’in (s.a.v) ve halifelerin döneminde de bu isimle olmadığı gibi Filistin’de değildir. Beyt’ül Mukaddes bir şehirdir ve Mescid-i Aksa bir mescittir.”

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KUDÜS SIRADAN BİR ŞEHİR

Suudi yazar, makalesinde Kudüs’ün Müslümanların ilk kıblesi olduğu konusunda bir fikir birliği olmadığını öne sürdü ve bunu kendince şu ifadelerle kanıtlamaya çalıştı: “Kudüs sıradan bir şehirdir. Kudüs, Allah’ın Muhammed’e ve halifelere verdiği görevlerde belirtilen Mescid-i Aksa değildir. Mescid-i Aksa bir camidir. Müslümanlar namaz kılarken Mescid-i Aksa yönüne bakmıyorlar’’ dedi.

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EMEVİ HANEDANI YÖNÜ DEĞİŞTİRDİ

Mesci-i Aksa’nın ilk kıble olmaması iddiasını ise Emevi hanedanından beşinci halife Abdülmelik ile destekleyen Yamani, şunları ifadeleri kullandı: ‘‘Abdülmelik bin Mervan H. 691 tarihinde Sohre Camii’nin kubbesin yaptırdı. Bu kubbeyi Abdullah bin Zübeyr’in isyan etmesinden dokuz yıl sonra inşa etti ve böylece yerel halkın Mekke’ye hacca gitmesini engelledi. O aşamada, Abdülmelik namazın yönünü Kudüs’e doğru değiştirdi’’

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OYNAT 00:00 BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var? İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık. BiP'te paylaş

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FİLİSTİN DAVASINI GÖLGELEMEK İSTİYOR

Usame Yamani’nin bu akıl almaz ifadeleri büyük bir tepki gördü. Analistler, yazarlar ve aktivistler bu iddiaların Filistin davasını görmezden gelen Suudi rejiminin İsrail ile normalleşmesini desteklemek için ortaya atıldığını belirttiler. Suudi medyası bu tip haberler ve makalelerle İsrail ile normalleşme konusunda Suudi kamuoyunu uzun zamandır yönlendirmeye çalışıyor.

Peygamber’e bile dil uzattılar

Körfez’de ‘normalleşme’ adıyla başlayan İsrail açılımı tamamen kontrolünü kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda da Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Veliaht Prens Muhammed bin Zayed’in sözde gazetecisi Hamad Al Mazrouei, Peygamber Efendimiz’e (S.A.V.) suçlamalar yöneltmişti. Peygamber Efendimize ‘Hayber’de Yahudilere haksızlık etme’ iftirasını atan Mazrouei, “Onları Medine’den kovdu. 629’da Medine’den ihraç edilen Hayber Yahudileri için İsrail’den özür diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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Normalleşmeye karşı değilim

İsrail’in gazetesi Haaretz’in haberine göre Suudi Veliahdı Muhammed bin Salman’ın İsrailli yakın dostu Haim Saban’a tıpkı Emirlikler ve Bahreyn gibi İsrail’le ilişkileri normalleştirmek istediğini; ancak Katar’dan ve kendi halkının tepkisinden korktuğunu söylediğini öne sürmüştü. The Foundation for Ethnic Understanding’ın başkanı Amerikalı haham Mark Schneier, Suudi prens Halid bin Selman’dan naklen, Suudi Krallığı’nın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesinin sadece bir “zaman meselesi” olduğunu duyurmuştu.