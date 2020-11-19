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Zayed'den Suudi Prens'e: Yeteneksiz ezik!

Zayed'den Suudi Prens'e: Yeteneksiz ezik!

BAE Veliaht Prensi Muhammed b. Zayed ile Suudi Prens Muhammed b. Selman’ın (MBS) dosluklarının sahte olduğu ortaya çıktı. Zayed’in, MBS hakkında rapor hazırlattığı bilgisi Lübnan basınına sızdı. MBS için “yeteneksiz, ezik, başarısız ve despot” tanımlaması yapılan roporda, Prens’in İhvan’ı ‘terörist’ olarak yaftalaması ise övüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed b. Zayed
Muhammed b. Zayed

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı’nın Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman’ı mercek altına aldığı belgeler basına sızdı. Lübnan’ın en etkili gazetelerinden biri olan Al-Ahbar’da yayınlanan belgeler, Zayed yönetiminin Velihat Prens’e olan güvensizliğini gözler önüne serdi. Zayed’in müttefiki olduğu Suudi liderini böylesine yakından izleme gücüne sahip olmasına, BAE kurumlarının çeşitli yollarla Bin Selman’ın çevresinden gizlice bilgi toplamasına ve bu amaçla harcadığı paralara dikkat çekildi.

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Prens Selman

YETENEKSİZ, EZİK BAŞARISIZ VE DESPOT

  • “Körfez Araştırmaları Birimi” tarafından hazırlanan ve Velihat Prens Muhammed bin Selman’ın iki yılının değerlendirildiği belgelerde ağır eleştiriler gözden kaçmadı. Selman, “yeteneksiz, ezik, başarısız ve despot” olarak tanımlandı ve Suudi dış politikası agresif ve pervasız olarak değerlendirildi. Hazırlanan raporda Selman’ın siyasi ideolojisinin özellikleri, hükümetin meşruiyet krizi, Suudi toplumundaki kutuplaşma, Yemen’deki yenilgi, Katar’a boykot konusu ve BAE ile politikalarında farklılık sinyallerinin ortaya çıkması gibi konularda ayrıntılı değerlendirmeler yer aldı. Zayed’in uzun zamandır Selman’ın pervasız performansından ve Suudi dış politikasının zayıflamasından rahatsız olduğu öne sürüldü.

İHVAN’A OLAN TAVRI ÖVÜLDÜ

Suudi Veliaht Prens’in Müslüman Kardeşler hakkındaki tutumunun netliğine ise övgüler dizildi ve ve şu ifadeler yer aldı: “Suudi Veliaht Prens, Müslüman Kardeşler’e yönelik şüpheleri ortadan kaldırdı ve onları bir terörizm kaynağı olarak gördüğünü söyledi. İhvan’ı Suudi eğitimine ve medyasına sızmakla suçladı ve onları tamamen ortadan kaldırmaya söz verdi.

BAE Veliaht Prensi Muhammed b. Zayed ile Suudi Prens Muhammed bin Selman’ın kankalıklarının sahte olduğu ortaya çıktı.

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TAVİZ VERMEK ZORUNDA KALDI

BAE’nin Bin Salman raporunda, onun despot tavrının Suudi Arabistan için bir zayıflık olarak değerlendirdi ve şu ifadeler yer aldı: “Batı’da otoriter politikalar benimsedi ve bu nedenle oradaki konumu zayıfladı. Genç prens siyasi manevra kabiliyetini yitirirken, iktidardaki kurumun gereksinimlerine ve vizyonuna göre davranamadığı için taviz vermek zorunda kaldı.”

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