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Dünya

Netanyahu'nun ortakları eli kanlı Bakan Gollant'ı gözden çıkardı

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren İsrail'de katil hükümet kendi içinde kaynamaya başladı. Katliamlarla sivillerin kanını eline bulaştıran Savunma Bakanı Yoav Gallant, 'istenmeyen adam' haline geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümet ortakları, Gallant'ın birkaç ay içerisinde görevden alınıp alınmaması gerektiğini tartışmaya başladı. Ayrıca Gallant'ın son dönemde kabine toplantılarındaki konuşmaların medyaya sızmasından da sorumlu olduğu da belirtildi.

22:05 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 22:22 - 10/07/2024 Çarşamba
AA
Yoav Gallant
Yoav Gallant

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümet ortaklarının Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın birkaç ay içerisinde görevden alınması gerektiğini değerlendirdiği iddia edildi.

İsrail'deki Channel 12'nin haberine göre, Netanyahu'nun hükümet ortakları, Gallant'ın "artık" hükümet koalisyonuna bağlı hareket etmediğine inanıyor.

Katiller bir diğer katilin ipini çekmeye hazırlanıyor

Netanyahu'ya yakın isimler, ayrıca, Savunma Bakanı Gallant'ı son dönemde kabine toplantılarındaki konuşmaların medyaya sızmasından da sorumlu olmakla suçladı.

Son dönemdeki yaklaşımları nedeniyle Gallant'ı suçlayan ortaklar, bakanın birkaç ay içerisinde görevden alınıp alınmaması gerektiğini değerlendiriyor.

Meclis tatile girmeden görevden alma planı

Öte yandan, Netanyahu'ya yakın isimlerin, Gallant'ın görevden alınmasının, seçimleri tetikleme olasılığını önlemek için Meclis'in yaklaşan yaz tatili sırasında yapılması gerektiğine inandığı da öne sürüldü.

Başbakanlıktan yalanlama

Başbakanlık haberi yalanlayarak, Netanyahu ile Gallant arasında herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığını savundu.

Netanyahu, hükümete tartışmalı yargı revizyon yasasını durdurma çağrısı yapan Gallant'ı Mart 2023'te görevden almıştı. Bakan Gallant bir ay sonra görevine iade edilmişti.



#Gazze Şeridi
#israil
#İsrail Savunma Bakanı
#Yoav Gallant
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