Katil İsrail'in, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nden çekilmesiyle bıraktığı yıkım gün yüzüne çıktı. Bölgede çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü ve yollar tahrip oldu. İşgalcilerin çekilmesinin ardından mahallelerine geri dönen Filistinliler, yıkılan binaları büyük bir hüzünle izledi.