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Dünya

Netanyahu’nun oğlundan çarpıcı iddia: İsrail'deki protestoları ABD fonluyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, ülkedeki protestoları ABD’nin finanse ettiğini savundu. Yair Netanyahu "İsrail’deki protestoların arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı var." dedi.

10:34 . 27/03/2023 Pazartesi
IHA
Yair Netanyahu

Yair Netanyahu

İşgalci İsrail’de tartışmalı yargı reformuna yönelik kitlesel protestolar sürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu
Yair Netanyahu
, ülkede devam eden protestolara yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Protestoların arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı var"

Yair, protestoları ABD Dışişleri Bakanlığının finanse ettiğini iddia ederek,
"İsrail’deki protestoların arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı var. Amaçları Netanyahu’yu devirmek ve İranlılarla anlaşma yapmak. Şin Bet nerede?"
ifadelerini kullandı.

Tepki çeken yargı reformu

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile ABD ve çok sayıda ülkenin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor. Reform çerçevesindeki "başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı" geçtiğimiz günlerde Meclis’te yapılan oylamada kabul edilmişti.


#Yair Netanyahu
#İsrail
#ABD
#Protest
33 dakika önce
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