Netanyahu’nun oğlundan çarpıcı iddia: İsrail'deki protestoları ABD fonluyor

Yair Netanyahu
"Protestoların arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı var"
Tepki çeken yargı reformu
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile ABD ve çok sayıda ülkenin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor. Reform çerçevesindeki "başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı" geçtiğimiz günlerde Meclis’te yapılan oylamada kabul edilmişti.