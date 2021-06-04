Dünya Netanyahunun oğlunun sosyal medya hesapları kural ihlali yaptığı gerekçesiyle kısa süreliğine askıya alındı
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Netanyahu’nun oğlunun sosyal medya hesapları 'kural ihlali' yaptığı gerekçesiyle kısa süreliğine askıya alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netayahu’nun kurulacak koalisyonda yer alacak Yamina Partisi'nden bir milletvekilinin ev adresini paylaşması nedeniyle sosyal medya hesapları kısa süreliğine donduruldu.

Haber Merkezi AA
Netanyahu’nun oğlunun sosyal medya hesapları kural ihlali yaptığı gerekçesiyle kısa süreliğine askıya alındı
Binyamin Netanyahu

Netanyahu’nun oğlu Yair, kurulması halinde babasını koltuğundan edecek koalisyon hükümetinde yer almayı kabul eden Yamina Partisi milletvekili Nir Orbach’ın ev adresini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Oğul Netanyahu paylaşımında babasının taraftarlarından kurulacak koalisyona destek vermesini önlemek için Orbach’ın evi yakınında gösteri düzenlemelerini istedi.

Bunun üzerine Facebook ve Instagram 1 günlüğüne, Twitter ise 12 saatliğine Yair Netanyahu’nun hesabını sosyal medya kurallarını ihlal ettiği için askıya aldı.

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  • İsrail’de 2 Haziran’da Gelecek Var ve Yamina Partisi diğer 6 partiyle birlikte koalisyonu kurma konusunda anlaştığını duyurmuştu.

Netanyahu’yu koltuğundan edecek koalisyonun kurulabilmesi için 14 Haziran’a kadar Meclis'ten güven oyu alması gerekiyor.

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Bunun üzerine Netanyahu’nun taraftarları koalisyon kurulmasını önlemek için Yamina’nın bazı milletvekillerinin üzerinde baskı oluşturarak güven oyuna destek vermemelerini sağlamak amacıyla son günlerde gösteriler düzenliyor.

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Ersin Çelik'in analizi: Sosyal medyayı İsrail'e dar etmeliyiz. Taşsız, silahsız, askersiz bir muhasara başlatmalıyız. İşte o zaman gerçekleri duyurma şansımız, yalan algıları, saldırganlığı durdurma şansımız olur. Propaganda terörüne son verme zamanı geldi. İlk kazanımlar da elde edildi. Müthiş bir duyarlılık var. Aracını Filistinlilerin üstüne süren bir Yahudi işgalcinin videosunu “Filistinlilerin taşladığı yerleşimci' olarak veren Reuters'ın paylaşımına rekor sayıda tepki yorumu geldi. İsrailli yetkililer sosyal medya paylaşımlarının altında; işgalci ve katil olduklarını haykıran binlerce yorum buldular. Sakın “bir yorum ile kimse yılmaz' demeyin. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair'i artık herkes tanıyor. O da babası gibi terör yanlısı ve azılı bir Türkiye düşmanı. Fakat Türkiyeli kullanıcılar ona öyle bir ders verdi ki, paylaşımlarını yoruma kapattı. Bir yorum deyip geçmeyin. Propaganda terörünü durdurmak elimizde.
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