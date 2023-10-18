Netanyahu'nun sağ kolundan skandal açıklama: 'Terörist üssü vurduk' dedi daha sonra açıklamayı sildi

İşgalci İsrail Filistin'de büyük bir katliam yaparken hastaneye yapılan saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

KATLİAMI KABUL ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali, İsrail'in Gazze'deki Baptist Hastanesini bombalayarak 500 sivili öldürdüğünü kabul eden bir tweet yayınladı ancak sonrasında bu paylaşımını sildi.

Naftali, İsrail ordusunun bir "terörist üssünü" vurduklarını düşündüklerini bildirdi. Soykırımı açıkça kabul eden İsrailli sözcü daha sonra paylaşımını sildi.

SUÇU HAMAS'A ATTI

Naftali yaptığı paylaşımda hastaneyi İsrail'in vurmadığını ifade ederken "İslami Cihad Gazze'de bir hastaneyi bombaladı. İsrail'e bir roket yağmuru yağdırdı ve bunlardan biri yanlış ateşlendi ve bir hastaneyi vurarak yüzlerce kişiyi öldürdü." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konu ile ilgili paylaşım yaptı.

Yapılan açıklamada "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalanmasının hemen ardından, "İsrail Hava Kuvvetlerinin, Gazze'de hastane vurduğunu" duyuran bir paylaşım yapmıştır.

Kısa süre sonra paylaşımı silen Naftali'nin, "Hastaneyi vuran füzenin, Gazze'den ateşlendiğini" iddia eden paylaşımlar yaparak dünya kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığı tespit edilmiştir" i fadeleri kullanıldı.





RESMİ HESAPTA 'KANIT' OLARAK PAYLAŞILAN VİDEO KALDIRILDI

İsrail ordusu, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde "gerçekleşen patlamaya teröristlerin (İslami Cihad) attığı roketlerin sebep olduğunu" iddia etti.

İsrail devleti resmi X hesabında, Gazze'deki hastaneye saldırıyı "teröristlerin yaptığına kanıt" olarak paylaşılan video kaldırıldı.

Kaldırılan videoda kayıt saati 20.00 iken saldırı Filistin yerel haber kanalları tarafından 19.20'de duyurulmuştu.







