Netanyahu'nun uçağı Türkiye üzerinden uçamayınca Azerbaycan ziyaretini iptal etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 8 Mayıs'ta Azerbaycan'a yapacağı ziyaret, Gazze ve Suriye'deki askeri hareketlilik ve güvenlik gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi. The Tımes Of Israıl haber sitesinden yer alan habere göre başbakanlık ofisi, ertelemenin nedeni olarak Gazze'deki 'gelişmeleri' gösteriyor ancak raporda gerçek nedenin Türk uçaklarının uçuşu reddetmesi olduğu belirtiliyor.