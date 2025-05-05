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Netanyahu'nun uçağı Türkiye üzerinden uçamayınca Azerbaycan ziyaretini iptal etti

Netanyahu'nun uçağı Türkiye üzerinden uçamayınca Azerbaycan ziyaretini iptal etti

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
12:305/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İsrail Başbakanı Netanyahu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İsrail Başbakanı Netanyahu

Soykırım suçlusu İsrail Başbakan'ı Netanyahu’nun 8 Mayıs’taki Azerbaycan ziyareti, Türkiye’nin İsrail'e hava sahasını kapatması nedeniyle iptal edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 8 Mayıs'ta Azerbaycan'a yapacağı ziyaret, Gazze ve Suriye'deki askeri hareketlilik ve güvenlik gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi. The Tımes Of Israıl haber sitesinden yer alan habere göre başbakanlık ofisi, ertelemenin nedeni olarak Gazze'deki 'gelişmeleri' gösteriyor ancak raporda gerçek nedenin Türk uçaklarının uçuşu reddetmesi olduğu belirtiliyor.

İsrail merkezli Walla haber sitesi, iptal olan ziyaret hakkında İsrail kaynaklarına dayanarak iptalin gerçek nedeninin Türkiye'nin Netanyahu'nun uçağının kendi hava sahasından uçmasına izin vermemesi yorumda bulundu. Alternatif rotalar seyahatin uzunluğunu iki katına çıkaracağı ve bu sebeple iptalden başka çare kalınmadığını vurgulandı.

Herzog da Türkiye hava sahasını kullanamamıştı

Kasım ayında, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler COP29 iklim konferansına yapmayı planladığı ziyareti, Türkiye'nin İsrail'e ait devlet uçağı Wing of Zion'un ülkenin hava sahasında uçmasına izin vermemesi nedeniyle iptal ettiği bildirilmişti.



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