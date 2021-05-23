Dünya Netanyahunun yeniden başbakan olmasını önlemek için İsrail Meclisinde oylama yapılacak
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Netanyahu'nun yeniden başbakan olmasını önlemek için İsrail Meclisinde oylama yapılacak

İsrail'de Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümetini kurarak yeniden başbakanlık koltuğuna oturmasını engelleyecek yasa tasarısının yarın Mecliste oylanacağı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Netanyahunun yeniden başbakan olmasını önlemek için İsrail Meclisinde oylama yapılacak
Tasarı kabul edilirse Netanyahu'nun yeniden koalisyon hükümeti kurması engellenmiş olacak.

İsrail'de Netanyahu'nun yeniden başbakan olmasını önlemek için hazırlanan yasa tasarısı İsrail Meclisinde oylanacak.

Yerel basında yer alan haberlerde, İsrail Meclisinin yarın bir milletvekilinin üçüncü kez başbakanlık koltuğuna oturması ve hakkında açılmış dava bulunan bir kişinin koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirilmesini yasaklayan yasa tasarısını görüşeceği belirtildi.

Muhalefet partilerince hazırlanan tasarının ilk olarak Meclis Düzenleme Komitesinde ele alınacağı ifade edildi.

Komiteden geçmesi halinde tasarının Mecliste 3 ayrı oylamada da kabul edilmesi gerekiyor.

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Arap liste destek verecek

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Mecliste kilit konuma sahip Ortak Arap Listesi'nin Netanyahu'nun siyasi geleceğini yakından ilgilendiren tasarıya destek vereceğini kaydetti.

Tasarı kabul edilirse hem hakkında devam eden bir yolsuzluk davası bulunması hem de 2008'den bu yana aralıksız başbakanlık koltuğunda oturması nedeniyle Netanyahu'nun yeniden koalisyon hükümeti kurması engellenmiş olacak.

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