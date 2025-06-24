Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Netanyahu'ya bir darbe daha: Avrupa ülkesi İsrail ile ticareti yasaklayan ilk ülke oldu

Netanyahu'ya bir darbe daha: Avrupa ülkesi İsrail ile ticareti yasaklayan ilk ülke oldu

19:2724/06/2025, Salı
AA
Sonraki haber
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir darbe daha, İrlanda Filistin'de işgal ettiği bölgelerle ticareti yasaklamaya hazırlanıyor.
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir darbe daha, İrlanda Filistin'de işgal ettiği bölgelerle ticareti yasaklamaya hazırlanıyor.

Filistin topraklarını işgal eden İsrail'e bir darbe daha geldi. İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, İrlanda'nın, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayan yasayı Kabine onayına sunan ilk Avrupa ülkesi olacağını açıkladı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris basın mensuplarına yaptığı açıklamada,
İrlanda'nın Gazze'deki soykırıma karşı sesini yükselttiğini ve tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

'İLK ÜLKE OLACAĞIZ'

Her ülkenin elindeki tüm imkanları kullanması gerektiğini dile getiren Harris
, "Bugün, Avrupa'da işgal altındaki Filistin toprakları ile ticareti yasaklayan yasayı Kabine onayına sunan ilk ülke olacağız. Bu önemli bir adım, çünkü İrlanda halkı adına bu soykırım faaliyetlerine karşı sesimizi yükseltiyor ve tavrımızı net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Ancak tabii ki, asıl umudum ve düşüncem, bugün bu yasayı yayımlamanın gerçek faydasının diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya teşvik etmesi."
diye konuştu.
İrlanda'nın söz konusu yasası, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerinden yapılacak ithalatı ve bu yerleşimlerle her türlü ticareti yasaklamayı hedefliyor. Bu yerleşimlerde üretilen ürünlerin ülkeye sokulması engellenmek isteniyor.


#İrlanda
#Simon Harris
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları geri çekiliyor: Motorin ve benzine büyük indirim geliyor! Tarihler belli oldu