Netanyahu'ya bir darbe daha: Avrupa ülkesi İsrail ile ticareti yasaklayan ilk ülke oldu

, "Bugün, Avrupa'da işgal altındaki Filistin toprakları ile ticareti yasaklayan yasayı Kabine onayına sunan ilk ülke olacağız. Bu önemli bir adım, çünkü İrlanda halkı adına bu soykırım faaliyetlerine karşı sesimizi yükseltiyor ve tavrımızı net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Ancak tabii ki, asıl umudum ve düşüncem, bugün bu yasayı yayımlamanın gerçek faydasının diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya teşvik etmesi."