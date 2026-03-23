Netanyahu'ya tutuklama kararı veren yargıç kara listeye alındı: 'Kredi kartlarım iptal edildi'

Gazze’de işlenen savaş suçları nedeniyle 21 Kasım 2024’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı veren Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıçları arasında yer alan Nicolas Guillou Fransız basınına yaptığı açıklamada, ABD tarafından kara listeye alındıktan sonra hayatının alt üst olduğunu açıkladı. Netanyahu ve Gallant aleyhindeki kararı sonrası ABD tarafından UCM’nin yetkilerini, ABD ve müttefiklerine karşı kullanma suçlamasıyla yaptırımlara tabi tutulan Guillou, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ABD’nin kara listesine alınmasının ardından Fransa’daki tüm ödeme yöntemlerinin aslında Amerikan olduğunu fark ettiğini söyledi.

"Artık Amazon’dan sipariş veremiyor, AirBnB üzerinden rezervasyon yapamıyorum"

Guillou, "Banka kartımız artık çalışmıyor. Aslında bağlantısı kesildi çünkü Fransa’da sahip olduğumuz kartlar Visa ve Mastercard’dan ibaret. Artık Amazon’dan sipariş veremiyor, AirBnB üzerinden rezervasyon yapamıyorum. Booking üzerinden otel ayırtmayı nedenim ama işlemin engelleneceğini anladım" dedi. Günlük yaşamda çok zorluk çektiğini ve adeta 30 yıl öncesinde, dijital öncesi dünyada yaşamaya zorlandığını anlatan Guillou, UCM yargıcı olmasına rağmen suçlu muamelesi gördüğünü anlattı.

"Artık demokrasi yok demektir"

Hakimlerin, avukatların ve siyasetçilerin bu şekilde sindirildiğinden bahseden Guillou, "Eğer savcılar dava açmaktan, avukatlar savunma yapmaktan, yargıçlar da hüküm vermekten korkuyorsa, parlamento üyeleri yasalara oy vermekten korkuyorsa, bakanlar bunları uygulamaktan korkuyorsa artık demokrasi yok demektir" dedi.

Gazze’deki insanlık utancı konusunda attığı adımın ardından ABD Hazine Bakanlığı tarafından dünyanın en azılı teröristleri ve uyuşturucu kaçakçılarıyla aynı kara listeye alınan 6 UCM yargıcı ve 3 savcı arasında yer alan Guillou, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bizzat devreye girerek yaptırımların kaldırılması talebiyle yazdığı mektuplara rağmen listeden çıkarılmadı.