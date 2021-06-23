Dünya New York Times Cemal Kaşıkçıyı öldüren ekipten 4 kişi ABDde eğitim aldı
AMERİKA

New York Times: Cemal Kaşıkçı'yı öldüren ekipten 4 kişi ABD'de eğitim aldı

Cemal Kaşıkçı'yı infaz timinden 4 kişinin ABD'de eğitim aldığı iddia ediliyor. New York Times gazetesinin iddasına göre 4 kişi ABD Dışişleri Bakanlığının onayı ile milis eğitiminden geçti.NYT'ye göre eğitimi, özel sermaye fonu Cerberus Capital Management'a ait Tier 1 Group adlı şirket verdi. Gazete, eğitimin savunma amaçlı olduğunu ve Suudi liderlerin korunması için verildiğini yazdı.

Haber Merkezi Diğer
New York Times: Cemal Kaşıkçıyı öldüren ekipten 4 kişi ABDde eğitim aldı
Cemal Kaşıkçı İstanbul'da Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülmüştü.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, 2018 yılının Ekim ayında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'da öldüren ekipten dört kişinin, bir önceki yıl ABD'de eğitim aldıklarını iddia etti. Gazete, dört kişiye verilen milis eğitimiyle ilgili sözleşmenin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandığını öne sürdü.

NYT'ye göre eğitimi, özel sermaye fonu Cerberus Capital Management'a ait Tier 1 Group adlı şirket verdi.

KORUMA AMAÇLIYMIŞ

Gazete, eğitimin savunma amaçlı olduğunu ve Suudi liderlerin korunması için verildiğini yazdı.

BBC'de yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise haberle ilgili açıklamasında, Amerikan yasaları gereği bakanlığın medyada yayımlanan bu tip haberler ve iddialarla ilgili yorum yapamayacağını söyledi.

Ned Price, ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik politikasının, "hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygılı olunmasını öncelik verilmesine dayanacağını" belitti.

İSTANBUL'DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Amerikan Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştiren çok sayıda yazı kaleme almıştı.

Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Kaşıkçı raporu ABD demokrasisinin turnusol kağıdı: Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yaptırım yok
DÜNYA
Kaşıkçı raporu ABD demokrasisinin turnusol kağıdı: Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yaptırım yok

ABD'nin Kaşıkçı raporuyla ilgili tuhaf gelişme: İkinci versiyonda 3 isim silindi
DÜNYA
ABD'nin Kaşıkçı raporuyla ilgili tuhaf gelişme: İkinci versiyonda 3 isim silindi
Abone Ol Google News
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

İkinci müjde28 Haziranda gelebilir

İkinci müjde
28 Haziran'da gelebilir

​Rus turist tamam sıra İngiliz'de.
Terörle mücadelede elde edilen başarılar muhalefetin gündemine neden hiç girmiyor? Yoksa?

Alevlerin arasında kalan ​üç kardeş hayatını kaybetti

​Günde 4 reklam izlettiren saadet zinciri yakayı ele verdi.

Şef Ömür Akkor'dan Türkiye'nin Gastronomi Atlası.

​Yeni cazibe merkezi oldu, göz kamaştırıyor.

Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi.

​Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede yerli aşıyı kullanmaya çok yaklaştı.

​Pandemi sonrasında küresel doğrudan yatırımı çekecek strateji.

​O saldırının önü arkası araştırılsın.

​Doksanlı yıllar bir kaos ise 1993 bunun en görünen yüzü.

Lütfü Türkkan'ın adamları İHA muhabirini hastanelik etti.
Ani sel ve<br>su baskını olabilir

Ani sel ve
su baskını olabilir

Çok sayıda ile kuvvetli yağış uyarısı.

PKK, İzmir'deki saldırı ve kapatma davasını provokasyona çevirecek.

​Sezgin Baran Korkmaz, iki arkadaşı birbirine düşürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.