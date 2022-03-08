New York Times sansür yasası üzerine ekibini Rusya'dan çekiyor

ABD'nin New York Times (NYT) gazetesinden yapılan açıklamada, güvenlik endişeleri ve Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından kabul ettiği yeni sert sansür yasası nedeniyle gazetecilerin ülkeden geçici olarak çektiği belirtildi.

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YARGILANMA TEHDİDİ

Gazetenin kararı, BBC, CNN, Bloomberg News gibi bazı medya kuruluşlarının Rusya'nın saldırılarını haber yapmaları durumunda yargılanma tehdidi nedeniyle artık Rusya'dan haber yayınlamayacaklarını belirtmesinin ardından geldi.

"İŞGAL" VE "SAVAŞ" DİYENLERE 15 YILA KADAR HAPİS

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı eylemlerini tanımlamak için "savaş" ve "işgal" gibi kelimeler kullanan gazetecileri 15 yıla kadar hapisle tehdit eden bir yasayı imzalamıştı.

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