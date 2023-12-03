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Dünya

New York’ta bıçaklı saldırı: Dört ölü üç yaralı

ABD'nin New York kentinde kendi ailesine bıçakla saldıran bir kişi, ailesinden ve polislerden toplam 4 kişiyi öldürürken 3 kişiyi de yaraladı.

21:16 - 3/12/2023 Pazar
IHA
Polis, 38 yaşındaki saldırganın daha önce aile içi şiddet nedeniyle tutuklandığını belirterek, şüphelinin evin oturma odasındaki bir kanepeyi ateşe verdiğini ve polis memurlarının eve girmeden önce itfaiyenin gelmesini beklemek zorunda kaldığını ifade etti.
Polis, 38 yaşındaki saldırganın daha önce aile içi şiddet nedeniyle tutuklandığını belirterek, şüphelinin evin oturma odasındaki bir kanepeyi ateşe verdiğini ve polis memurlarının eve girmeden önce itfaiyenin gelmesini beklemek zorunda kaldığını ifade etti.

ABD’nin New York kentindeki Queens’te bir kişi, kendi ailesine bıçakla saldırdı. Yetkililer, saldırıda 2’si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si polis 3 kişinin de yaraladığını açıklarken, saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini ifade etti.


New York Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, saldırı ihbarının bir kız çocuğu tarafından yapıldığı belirtilerek, kızın telefonda "kuzeninin aile üyelerini öldürdüğünü" söylediği aktarıldı.


Hayatını kaybedenler arasında 12 yaşındaki bir erkek çocuğunun, 11 yaşındaki bir kız çocuğunun, 44 yaşındaki bir kadının ve 30’lu yaşlarındaki bir erkeğin bulunduğunu aktaran polis, 11 yaşındaki çocuğun evin önünde, diğer üç kurbanın ise yatak odalarında bulunduğunu sözlerine ekledi.


#ABD
#New York
#bıçaklı saldırı
1 saat önce
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