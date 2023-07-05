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Dünya

New York'ta silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

ABD'de son dönemde artan silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. New York eyaletinin Bronx bölgesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 19 yaşında bir genç yaralanırken 18 yaşındaki genç ise hayatını kaybetti. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'dan 'silah kontrol yasası' için çağrı geldi. Bu yılki toplu silahlı saldırı sayısı 340'ı geçti.

17:52 . 5/07/2023 Çarşamba
AA
New York eyaletinin Bronx bölgesi

New York eyaletinin Bronx bölgesi

ABD'nin New York eyaletinin Bronx bölgesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 19 yaşında bir genç yaralanırken 18 yaşındaki genç ise hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis memurları 18 yaşında bir erkeğin bacağından, 19 yaşında bir erkeğin de kalçasından silahla vurulduğunu tespit etti.

18 yaşındaki gencin acil yardım ekibi tarafından Saint Barnabas Hastanesi'ne nakledilmesinin ardından hayatını kaybettiği bildirildi. Saint Barnabas Hastanesi'ne nakledilen yaralı gencin durumunun ise stabil olduğu belirtildi.

Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken soruşturma halen devam ediyor.

ABD'de bu yıl toplu silahlı saldırı sayısı 340'ı geçti

ABD'nin Philadelphia, Baltimore ve Fort Worth kentlerinde son üç gündeki gelen toplu silahlı saldırılarda toplam 10 kişinin hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

ABD Başkanı Biden, ABD'nin silah yasalarının sıkılaştırılması için yeni bir çağrı yaptı.
"Milletimiz bir kez daha trajik ve acımasız bir dizi silahlı saldırı yaşadı" diyen
Biden,
Cumhuriyetçi senatörlerin "anlamlı ve sağduyulu reformlarla masaya oturmaları"
için çağrı yaptı.


#New York
#ABD
#silahlı saldırı
22 dakika önce
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