New York'ta silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

New York eyaletinin Bronx bölgesi
ABD'nin New York eyaletinin Bronx bölgesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 19 yaşında bir genç yaralanırken 18 yaşındaki genç ise hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis memurları 18 yaşında bir erkeğin bacağından, 19 yaşında bir erkeğin de kalçasından silahla vurulduğunu tespit etti.
18 yaşındaki gencin acil yardım ekibi tarafından Saint Barnabas Hastanesi'ne nakledilmesinin ardından hayatını kaybettiği bildirildi. Saint Barnabas Hastanesi'ne nakledilen yaralı gencin durumunun ise stabil olduğu belirtildi.
Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken soruşturma halen devam ediyor.
ABD'de bu yıl toplu silahlı saldırı sayısı 340'ı geçti
ABD'nin Philadelphia, Baltimore ve Fort Worth kentlerinde son üç gündeki gelen toplu silahlı saldırılarda toplam 10 kişinin hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.