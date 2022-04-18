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Dünya New Yorkta Türk vatandaşına ırkçı saldırı Türklerden nefret ediyorum deyip bıçakladı
AMERİKA

New York'ta Türk vatandaşına ırkçı saldırı: Türklerden nefret ediyorum deyip bıçakladı

New York'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan, Türk olduğunu öğrendiği 24 yaşındaki genci göğsünden bıçakladı

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Haber Merkezi AA
New Yorkta Türk vatandaşına ırkçı saldırı: Türklerden nefret ediyorum deyip bıçakladı
Polis, zanlının güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

New York'ta bir Türk vatandaşı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ''Türk olduğu için'' bıçaklandı.

New York Polis Departmanının (NYPD) Twitter hesabından, saldırının Manhattan'da 9. cadde ile 44. sokakta 15 Nisan'da meydana geldiği bilgisi ve saldırganın görüntüsü paylaşıldı.

Polis, daha sonra kimliği belirsiz bir kişinin Türkiye karşıtı sözler söyleyerek, 24 yaşındaki bir erkeği göğsünden bıçakladığı açıklaması yaptı.

SALDIRMADAN ÖNCE 'TÜRK MÜSÜN' DİYE SORDU

Saldırıya uğrayan ve hastaneye kaldırılan kişinin kimliği açıklanmazken, Daily News web sitesinde yer alan habere göre, polis kaynakları şüphelinin eylemini gerçekleştirmeden önce, 24 yaşındaki gence Türk olup olmadığını sorduğunu ve sonra ''Türklerden nefret ediyorum.'' diyerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Yerel medyada yayımlanan bir videoda ise saldırıya uğrayan kişi için ''Türk olduğu için bıçaklandı'' bilgisi yer aldı.

Şüpheli hakkında bilgi verecek kişilere 3 bin 500 dolara kadar ödül verileceğini açıklayan NYPD, saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlattı.

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