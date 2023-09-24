|
Dünya

Nijer'de askeri yönetimden BM Genel Sekreteri Guterres'e suçlama: Görevini kötüye kullandı

Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i, geçiş hükümetinin 78. BM Genel Kurulu'nda temsil edilmesini engellemekle suçladı.

07:04 . 24/09/2023 Pazar
AA
Antonio Guterres

Antonio Guterres

Askeri yönetim tarafından devlet televizyonundan okunan bildiride, "BM Genel Sekreteri Guterres, Nijer'in 78. BM Genel Kurulu'na tam katılımını engelledi ve görevini kötüye kullandı." ifadelerine yer verildi.


Bildiride, olay "haince" olarak tanımlanırken, "Guterres'in egemen bir devletin iç işlerine karışmasının da şiddetle kınandığı" kaydedildi.


BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise suçlamalara ilişkin Fransız basınına yaptığı açıklamada, bir ülkeden BM Genel Kurulu'na katılım için gerçekleştirilen başvurulardaki kimlik bilgilerinin çelişmesi durumunda, konunun Genel Kurul Yetki Komitesine havale edildiğini kaydetti.

Dujarric, kimin katılıp katılmayacağına Genel Sekreter Guteress'in değil komitenin karar verdiğini belirtti.


Nijer'deki askeri yönetim, BM Genel Kurulu'nda ülkeyi temsil etmesi için daha önce Nijer'in BM temsilcisi olan ve geçiş hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak atanan Bakary Yaou Sangare'yi görevlendirmişti.


Bazı kaynaklara göre ise görevinden askeri müdahaleyle uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum hükümeti tarafından da BM'ye ayrı bir başvuru yapıldı.


Nijer'den yapılan 2 farklı başvuru nedeniyle komite, bu ülkeden hiçbir ismi Genel Kurul konuşmacı listesine almadı.


Nijer'deki darbe


Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.


Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.




#Birleşmiş Milletler
#Antonia Guterres
#Nijer
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Keçiörengücü evinde Giresunspor’u 3-1 mağlup etti