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Dünya

Nijer'de eski isyancı grubun lideri cuntaya karşı siyasi hareket başlattı: General Tchiani'yi derhal tutuklayın

Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koymasının ardından eski Touareg isyancı gruplarının lideri ve eski bakan Rhissa Ag Boula cuntaya karşı siyasi bir hareket başlattı. Cumhuriyet için Direniş Konseyi (CRR), halka saygılı askerlere bu isyana son verme ve General Tchiani'yi derhal tutuklamaları çağrısında bulunuyor.

07:03 . 9/08/2023 Çarşamba
AA
Rhissa Ag Boula

Rhissa Ag Boula

Bir dönem isyancı Touareg grupların liderliğini yapan aynı zamanda eski Turizm Bakanı da olan Boula, cunta hükûmetini reddeden "Cumhuriyet için Direniş Konseyi (CRR)" isimli bir siyasi hareket başlattığını duyurdu.


Boula tarafından kamuoyuyla paylaşılan yazılı açıklamada,
Nijer'in 26 Temmuz'da bir trajedinin kurbanı olduğu, ülkede toplumsal sorunlar ve terörle mücadelenin iyi gittiği bir dönemde cunta lideri Abdurrahmane Tchiani'nin kişisel çıkarları uğruna kendisine duyulan güvene ihanet ettiği bildirildi.

Cuntanın, arabuluculuk girişimlerini kategorik olarak reddettiğine, "kitleleri manipüle ettiğine ve Wagner olarak bilinen savaş suçlularını" ülkeye çağırdığına işaret edildi.


Bu noktada, CRR'nin, anayasal düzeni savunan ve Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un görevine dönmesi için mücadele edecek siyasi bir hareket olduğu kaydedildi.


Açıklamada, "CRR, halka saygılı askerlere, bu isyana son verme ve General Tchiani'yi derhal tutuklamaları çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

"CRR, halkın iradesini yok sayan sorumsuz askerlerin başlattığı bu hain girişimi engellemek için gereken her türlü aracı kullanacaktır." mesajı verilen açıklamada, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) olası askeri müdahale planının da desteklendiği vurgulandı.


- Nijer'de belirsizlik sürüyor

Nijer'de 26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından ECOWAS, 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti. ECOWAS'ın askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre 6 Ağustos gece yarısı itibarıyla dolmuştu.

Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine sürenin dolmasıyla askeri operasyon başlatmadı.


Sürenin dolmasına birkaç saat kala askeri cunta Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) tarafından yayımlanan bildiride, muhtemel bir saldırıya karşı Nijer hava sahasının ikinci emre kadar kapatıldığı duyuruldu.

ECOWAS ülkeleri, Nijer'de yeni bir yol haritası belirlemek üzere 10 Ağustos'ta Nijerya'nın başkenti Abuja'da tekrar bir araya gelecek.


- Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.


Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükumetinin başına geçmişti.​​​​​​​




#darbe
#Nijer
#General Tchiani'
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