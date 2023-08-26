Nijer'de Fransa'dan sonra Almanya büyükelçisi için de 48 saat süre verildi: Ülkeden ayrılın

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Nijer, Almanya'nın Niamey Büyükelçisi Oliver Schnakenberg'den 48 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi.
Bu gerekçeyle Büyükelçi Schnakenberg'in agremanının iptal edildiği bildirilen belgede, Schnakenberg'in 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi.
Nijer, Fransa Büyükelçisinin de 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti
Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderilen belgede, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Itte'nin agremanının iptal edilmesine karar verildiği kaydedildi. Belgede, Büyükelçi Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi.