Nijer'de Fransa'dan sonra Almanya büyükelçisi için de 48 saat süre verildi: Ülkeden ayrılın

Nijer'de yapılan askeri darbe dünya gündemindeki yerini korurken, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu da (ECOWAS) harekete geçmeye hazırlanıyor. ECOWAS'ın Nijer'e asker göndermeyi onaylamasının ardından söz konusu topluluğun Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. ECOWAS olarak Batı Afrika'da terörizm de diyebilecekleri asimetrik bir çatışma durumuyla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Musah, Nijer'de asker konuşlandırmak için Birleşmiş Milletler'in (BM) iznine ihtiyaç duymadıklarını bildirdi.