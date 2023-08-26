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Nijer'de Fransa'dan sonra Almanya büyükelçisi için de 48 saat süre verildi: Ülkeden ayrılın

Nijer'de 26 Temmuz'da darbe yaşanmasının ardından bölgedeki gerginlik devam ediyor. Bir taraftan ECOWAS ülkelerinin askeri müdahale tehlikesiyle diken üstünde olan Nijer, bir taraftan da Fransa ile bağını koparmaya çalışıyor. Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'nin ülkeden ayrılması için süre verilirken benzer bir adım da Almanya'nın Niamey Büyükelçisi Oliver Schnakenberg için geldi. Alman büyükelçinin ülkeden ayrılması için 48 saat süre tanındı.

09:29 . 26/08/2023 samedi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Nijer, Almanya'nın Niamey Büyükelçisi Oliver Schnakenberg'den 48 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi.


Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Almanya Dışişleri Bakanlığına gönderilen belgede, Almanya'nın Niamey Büyükelçisi Schnakenberg'in bakanlığa çağrıldığı ancak büyükelçinin bu davete icabet etmediği belirtildi.

Bu gerekçeyle Büyükelçi Schnakenberg'in agremanının iptal edildiği bildirilen belgede, Schnakenberg'in 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi.


Nijer, Fransa Büyükelçisinin de 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti


Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderilen belgede, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Itte'nin agremanının iptal edilmesine karar verildiği kaydedildi. Belgede, Büyükelçi Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini duyurmuştu.




#Nijer
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#Büyükelçi
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