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Dünya

Nijer'de sömürge karşıtı göstericiler Türk bayrağı açtı

Askeri darbeden sonra Fransız Büyükelçiliği'ni basan ve Fransa karşıtı gösterilerine devam eden Nijerli sömürge karşıtı göstericilerin Türk bayrağı açtığı anlar kameralara yansıdı. Göstericiler arasında Türk bayraklı giysiler giyen Nijerliler de yer aldı.

14:40 . 7/08/2023 Pazartesi
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Nijer'de Fransa karşıtı göstericiler Türk bayrağı açtı.

Nijer'de Fransa karşıtı göstericiler Türk bayrağı açtı.

Askeri darbeden sonra Fransız Büyükelçiliği'ni basan ve Fransa karşıtı gösterilerine devam eden Nijerli sömürge karşıtı göstericilerin Türk bayrağı açtığı anlar kameralara yansıdı.



Göstericiler arasında Türk bayraklı giysiler giyen Nijerliler de yer aldı.





Nijer'de darbe

Nijer'de 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u alıkoydu ve asker ülkede yönetimi ele geçirdi.


Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendi ve geçiş hükümetinin başına geçti.


Başta Fransa ve ABD olmak üzere Batı'nın büyük tepkisini çeken darbeden sonra Afrika'da gerilim artıyor.



Batı güdümündeki, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) askeri cuntaya müdahale için süre vermişti. Söz konusu süre bugün dolarken Nijer, askeri müdahaleye karşı tüm sınırlar ve hava sahasını kapattı.


Avrupa ülkelerinin enerji politikalarına büyük darbe vuran gelişmelerden sonra bölgede gerilim artarken, Fransa ve sömürgecilik karşıtı Nijerliler ilk günden itibaren sokakta.


Sömürge karşıtı gösteriler

Darbenin yaşandığı gün Fransa Konsolosluğunu basan Nijerli özgürlükçüler protestolarına bugün de devam etti.


Darbe sonrası Fransa karşıtı gösteriler düzenleyen bazı sömürge karşıtı göstericilerin protestolar sırasında Türk bayrağı açtıkları görüldü.



#Nijer
#Darbe
#Türk Bayrağı
1 saat önce
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