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Nijerya Senatosu Nijer'e asker göndermeyi reddetti

Askeri darbenin yaşandığı Nijer'de yaşanan gelişmeler dünya tarafından yakından takip edilirken, komşu ülke Nijerya'da dikkat çeken bir karar alındı. Nijerya'da Senato'nun Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun darbenin yaşandığı komşusuna asker gönderme talebini kabul etmediği bildirildi.

22:48 . 5/08/2023 Cumartesi
AA
Nijerya Senatosu, Devlet Başkanı Tinubu'nun Nijer'e asker gönderilmesi talebini reddetti.

Nijerya Senatosu, Devlet Başkanı Tinubu'nun Nijer'e asker gönderilmesi talebini reddetti.

Nijerya'da Senato, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun darbenin yaşandığı Nijer'e asker gönderme talebini kabul etmedi.

Senato Başkanı Godswill Akpabio, yaptığı açıklamada, Tinubu'nun Nijer'e askeri müdahale için destek isteğini değerlendirdiklerini ancak bu isteğin doğru bir adım olmadığını belirtti.

Senatonun Nijer'e askeri gönderilmesi talebini kabul etmediğini aktaran Akpabio, Nijer'deki siyasi çıkmazın askeri müdahale yerine siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Akpabio ayrıca Tinubu'dan Nijer ve Nijerya'nın yıllardır sahip olduğu "samimi ilişkiyi" koruyacak kalıcı çözümler bulmasını istedi.

Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Başkanı olan Tinubu, dün, Senatoya mektup yazarak Nijer'e askeri müdahale için destek istemişti.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.



#askeri müdahalesi
#darbe
#Nijer
#Nijerya
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