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Dünya Nijeryada bir köyü basan silahlı grup 21 kişiyi kaçırdı
AFRİKA

Nijerya'da bir köye silahlı baskın: 21 kişi kaçırıldı

Nijerya'da bir köyü basan silahlı grup 21 kişiyi kaçırdı

Nijerya'da köy basıp insan kaçırma girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Kaduna eyaletine bağlı Udawa köyüne silahlı kişilerin düzenlediği baskında 21 kişi kaçırıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv


Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kaduna eyaletine bağlı Udawa köyüne kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce baskın düzenlendi.

Baskında aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişi kaçırıldı, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammad Jalige, olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

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Jalige, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, kaçırılanlar için arama kurtarma çalışması başlatıldığını söyledi.

MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

  • Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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