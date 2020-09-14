Nijerya'da bir köyü basan silahlı grup 21 kişiyi kaçırdı

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Ankara'da toz fırtınası devam edecek mi? Prof. Dr. Hüseyin Toros açıkladı

Ankara Polatlı’da meydana gelen toz fırtınasını değerlendiren Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Türkiye’de mevsim itibarıyla bahar aylarında daha çok karşılaşılan toz taşınımı, etkisini bu hafta boyunca gösterecek” dedi. Toros, kuvvetli rüzgarlar ile havada uçuşan başta toz olmak üzere diğer cisimlerin can ve mal kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekti.