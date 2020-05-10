Nijerya'da Boko Haram'a düzenlenen operasyonda 20 terörist öldürüldü

Spor

TFF'den 12 Haziran açıklaması

Liglerin 12 Haziran'da başlamasına tepki gösteren kulüpler üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi site üzerinden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bu aşamada liglerin iptal edilmesini istemek, bir anlamda, bugün itibariyle yeni bir çözümsüzlük, yeni bir polemik talep etmek anlamına gelir" ifadelerine yer verildi.