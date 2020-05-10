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Dünya Nijeryada Boko Harama düzenlenen operasyonda 20 terörist öldürüldü
AFRİKA

Nijerya'da Boko Haram'a düzenlenen operasyonda 20 terörist öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 20 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Gwoza Yetkilisi Saeed Sambo, operasyonda 6 askerin de yaralandığını kaydetti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gwoza Yetkilisi Saeed Sambo, basına yaptığı açıklamada, Boko Haram üyelerinin Borno eyaletindeki Bama-Gwoza kara yolunda askeri konvoya saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.

Saldırı girişiminin ardından güvenlik güçlerinin örgüte düzenlediği operasyonda 20 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü aktaran Sambo, çok sayıda teröristin yaralı kaçtığını, çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Sambo, operasyonda 6 askerin de yaralandığını kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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