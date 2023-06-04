|
Dünya

Nijerya'da can pazarı: Yolcu otobüsleri kafa kafaya çarpıştı 18 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti. Adeta can pazarının kazada 12 kişi de yaralanırken, bilançonun artmasından endişe edildiği de bildirildi.

18:25 . 4/06/2023 Pazar
AA
Nijerya'da yolcu otobüslerinin çarpışması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da yolcu otobüslerinin çarpışması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Kano eyaletinde, iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 18 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Yol Güvenliği Kano Eyalet Koordinatörü İbrahim Sallau Abdullahi, yaptığı açıklamada, eyaletin Zakirai bölgesindeki Kano-Jigawa kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.

Abdullahi, kazada 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Abdullahi, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.



#Kano eyaleti
#Nijerya
#Otobüs
#Kaza
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sezonun son derbisinde şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak: İşte ilk 11