Nijerya'da ele geçirildi: Değeri 4 milyon dolar

Karıncayiyen kendisine sataşan genci yere serdi

Ormanlık alanda bir karıncayiyenle karşılaşan grup, hayvanı tahrik etti. Gençlerden biriyse onunla kavga etmeye çok hevesliydi. Karıncayiyen de bu talebi geri çevirmedi ve ayağına sarıldığı genci yere düşürdü. Genç büyük panik yaşarken, bir süre dinlenen karıncayiyen evinin yolunu tuttu.





