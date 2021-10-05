Dünya Nijeryada ele geçirildi Değeri 4 milyon dolar
AFRİKA

Nijerya'da ele geçirildi: Değeri 4 milyon dolar

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın ticari bölgesi Lagos'ta, 4 milyon dolar değerinde karıncayiyen pençesi ele geçirildiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Nijeryada ele geçirildi: Değeri 4 milyon dolar
Arşiv: Nijerya'da 4 milyon dolar değerinde karıncayiyen pençesi ele geçirildi.

Nijerya Gümrük Servisi sözcüsü Joseph Attah, yaptığı açıklamada, Lagos'ta yurt dışına kaçırılmak üzere ülkeye sokulan 4 milyon dolar değerinde 15 çuval karıncayiyen pençesi ele geçirildiğini belirtti.

Attah, kaçakçılıkla ilgili 2 kişinin yakalandığını, ele geçirilen karıncayiyen pençelerinin Orman Koruma Müdürlüğüne teslim edildiğini aktardı.

Yasa dışı hayvan ticaretinin kilit noktalarından Batı Afrika'da, fil dişleri genellikle geleneksel tıp, mücevher imalatı ya da hediyelik eşya yapımında kullanılmak üzere yasa dışı yollarla bölge ülkelerine gönderiliyor.

Piyasa değeri 55 milyon dolar: Nijerya'da 17 bin 137 kilogram fil dişi ve 870 kilogram karıncayiyen pençesi ele geçirildi
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Piyasa değeri 55 milyon dolar: Nijerya'da 17 bin 137 kilogram fil dişi ve 870 kilogram karıncayiyen pençesi ele geçirildi

Karıncayiyen kendisine sataşan genci yere serdi
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Karıncayiyen kendisine sataşan genci yere serdi
Ormanlık alanda bir karıncayiyenle karşılaşan grup, hayvanı tahrik etti. Gençlerden biriyse onunla kavga etmeye çok hevesliydi. Karıncayiyen de bu talebi geri çevirmedi ve ayağına sarıldığı genci yere düşürdü. Genç büyük panik yaşarken, bir süre dinlenen karıncayiyen evinin yolunu tuttu.


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