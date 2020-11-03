Nijerya'da 15 kişiyi öldüren gizemli hastalık!

Ekonomi

Milyonluk lüks dairelerde deprem şoku: Bedeli istenip tazminat davası açılabilir

İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası dikkat çeken görüntüler de kameralara yansıdı. Depremde yıkılan binaların ortalama yaşı 25 iken, yeni yapılan ve milyon liralara satılan lüks rezidanslarda da büyük hasarlar oluştu. Söz konusu görüntüler depreme karşı güvenli diye sıfır binalarda ev alanların yapılarına olan güvenini sarsarken, uzmanlar ise mahkeme kanalı ile inşaat mühendislerinden oluşan kurul eliyle yapılacak tespitlerle müteahhittin kusuru ve ayıbı olması halinde bedel talebi ve tazminatın gündeme gelebileceğine vurgu yapıyor.