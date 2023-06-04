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Dünya

Nijerya'da 'katliam' yaşandı: 10 kişiyi öldürüp 30 kişiyi kaçırdılar

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde kimliği belirlenemeyen bir grubun düzenlediği silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi kaçırıldı.

23:59 . 4/06/2023 Pazar
AA
Arşiv.

Arşiv.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde kimliği belirlenemeyen bir grup can pazarı yaşattı. Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara eyaletine bağlı Magaji ve Janbako bölgelerinde silahlı saldırılar düzenlendi.

  • Saldırılarda 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi kaçırıldı.

Zamfara Valisi Dauda Lawal, saldırıları kınayarak, hükümetin faillerin adalete teslim edilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Eyalet hükümeti, artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.



#Nijerya
#silahlı saldırılar
#Zamfara eyaleti
38 dakika önce
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