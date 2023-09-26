Nijerya'da kolera salgını: Ölenlerin sayısı 94'e çıktı

İran'ın Loristan eyaletine bağlı Hürremabad kentinde kaynağı henüz belirlenemeyen şiddetli bir sesin eşlik ettiği güçlü bir sarsıntının meydana geldiği bildirildi. Loristan eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehdi Pazuki, bölgede deprem veya patlama olmadığını, sarsıntı ve sesin kaynağının henüz tespit edilemediğini belirtti.