Dünya Nijeryada köylere kanlı baskın 48 kişi hayatını kaybetti
AFRİKA

Nijerya'da köylere kanlı baskın: 48 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki köylere düzenlenen silahlı saldırılarda 48 kişi yaşamını yitirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Nijeryada köylere kanlı baskın: 48 kişi hayatını kaybetti
Arşiv

Bakura Bölge Yöneticisi Aminu Suleiman, yerel basına yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin Zamfara eyaletinin Bakura bölgesine bağlı 3 köye saldırılar düzenlediğini belirtti.

Suleiman, saldırılarda en az 48 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

EVLER ATEŞE VERİLDİ

Saldırıda polis aracının kundaklandığını aktaran Suleiman, çok sayıda evin de ateşe verildiğini söyledi.

Öte yandan Zamfara Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Son olarak 17 Ocak'ta silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde düzenlediği baskınlarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

  • Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırının ardından bölgeye asker takviyesi yapmış, Zamfara ve komşu eyaletleri "uçuşa yasak bölge" ilan etmiş, bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırdaki Mehmetçiğe seslendi: Gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırdaki Mehmetçiğe seslendi: Gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacak

Bakan Akar: Pençe-Kilit Operasyonu'nda şimdiye kadar 73 terörist öldürüldü
GÜNDEM
Bakan Akar: Pençe-Kilit Operasyonu'nda şimdiye kadar 73 terörist öldürüldü
İstanbulda derbi başladı

İstanbul'da derbi başladı

​Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Tabakları görünce çok şaşırdılar

Tabakları görünce
çok şaşırdılar

​Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere Anneler Günü sürprizi.
​Meteoroloji yeni tahminlerini yayımladı: Çarşamba gününden sonra ülke çapında etkili olacak

'Hiç ziyaretçim yok' deyip ağlayan Dürdane teyzeye ziyaretçi akını.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırdaki Mehmetçiğe seslendi.

​Edirnekapı Şehitliği'nde buruk Anneler Günü...

Bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Yerli ve yabancı turistler ilgiyle geziyor.

​Ehliyeti eski olanlar için son tarih açıklandı.

TEM'de feci kaza

TEM'de feci kaza

​Ortalık savaş alanına döndü: Altı araç birbirine girdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.