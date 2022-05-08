Nijerya'da köylere kanlı baskın: 48 kişi hayatını kaybetti

Benin'de çocuklar tahta levhalar üzerinde Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Batı Afrika ülkesi Benin'in kırsal bölgelerinde Kur'an-ı Kerimleri ve defterleri olmayan çocuklar, tahta levhalara yazılan ayetleri ezberleyerek eğitim görüyor. Ülkenin kuzey bölümünde yer alan kırsal alanlarda yaşayanlar, temiz su kaynakları bulmakta büyük sıkıntı çekerken, birçok hastalık ve sorunla da baş etmeye çalışıyor.