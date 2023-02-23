|
Reklam
Reklam
Dünya

Nijerya'da muhalefet partisinin mitinginde saldırı: Destekçilere pala ve sopayla saldırdılar

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da muhalefet partisinin mitinginde saldırı düzenlendi. Mitingde kimliği belirsiz kişiler, muhalefet partisi NNPP'nin adayı Rabiu Musa Kwankwaso'yu karşılamaya giden destekçilerine pala ve sopayla saldırdı.

19:03 . 23/02/2023 Perşembe
AA
Nijerya'da muhalefet partisi adayının destekçilerine pala ve sopalarla saldırı düzenlendi.

Nijerya'da muhalefet partisi adayının destekçilerine pala ve sopalarla saldırı düzenlendi.

Nijerya'nın en kalabalık şehirlerden biri olan Kano'da muhalefet partilerinden
Yeni Nijerya Halk Partisinin (NNPP)
düzenlediği mitinge kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Başkent Abuja'da 25 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde yarışacak 18 adayın dün barış anlaşmasını imzalamasının ardından bugün Kano'da NNPP miting düzenledi.

Mitingde kimliği belirsiz kişiler, NNPP adayı Rabiu Musa Kwankwaso'yu karşılamaya giden destekçilerine pala ve sopayla saldırdı.

Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı, birçok araç zarar gördü ve bazıları da kundaklandı.

Kano Eyalet Polisi Komiser Yardımcısı Mu'azu Mohammed, yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan şiddet olayları nedeniyle NNPP'nin mitinginin iptal edildiğini belirtti.

Mohammed, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruştama başlatıldığını kaydetti.

Ülkede seçimler yaklaşırken şiddet olayları da artmaya devam ediyor.

Anambra eyaletinde dün düzenlenen saldırıda İşçi Partisi senatör adayının yanı sıra 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da, 25 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde yarışacak 18 aday ve parti başkanları dün ikinci kez barış anlaşması imzalamıştı.

#Nijerya
#SEÇİM
#şiddet olayları
#Yeni Nijerya Halk Partisi (NNPP)
1 saat önce
default-profile-img
Nijerya'da muhalefet partisinin mitinginde saldırı: Destekçilere pala ve sopayla saldırdılar
Menajeri İstanbul'a geldi: Erik Botheim için Galatasaray hamle yaptı
Hatay'da deprem sürücüleri yolda yakaladı
Babası ve iki çocuğunu depremde kaybetmişti: Hayatta kalan tek kızıyla 17 gün sonra hastanede buluştu
Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da depremzede çocuklar dersbaşı yaptı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.