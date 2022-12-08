Dünya Nijeryada silahlı çetelerin kampları bombalandı
AFRİKA

Nijerya'da silahlı çetelerin kampları bombalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen hava operasyonlarıyla silahlı çetelerin kampları yok edildi.

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Haber Merkezi AA
Nijeryada silahlı çetelerin kampları bombalandı
Nijerya'da silahlı çetelerin kampları bombalandı

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya Hava Kuvvetlerinin (NAF) Kaduna'nın 3 bölgesine düzenlediği hava operasyonlarında silahlı çetelerin kamplarının yok edildiğini bildirdi.

Aruwan, operasyonlarda çok sayıda silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla da karşı karşıya bulunuyor.

Kaduna eyaletinde geçen yıl silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'nın Kaduna eyaletine korkunç saldırı: 200 evi ateşe verip 34 kişiyi öldürdüler
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Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Martta silahlı kişilerin eyaletin Kaura bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.
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Saldırının ardından bölgedeki güvenlik güçlerinin arama çalışmaları başlattığını aktaran Aruwan, Maalesef şimdiye kadar aralarında 2 askerin bulunduğu 34 kişinin cesedine ulaşıldı. ifadesini kullandı.
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Aruwan, saldırıda 200 ev, 32 dükkan, 3 araç ve 17 motosikletin kundaklandığı bilgisini paylaştı.
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Eyalette artan şiddet olayları nedeniyle Jemaa ve Kaura bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
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Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
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Kaduna eyaletinde 17 Martta silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi kaçırılmıştı.
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Nijerya'nın Kaduna eyaletine korkunç saldırı: 200 evi ateşe verip 34 kişiyi öldürdüler
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 34 kişi hayatını kaybederken, 200 ev, 32 dükkan, 20 araç ise kundaklandı.

Nijerya'da saldırı: 200 ölü
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Nijeryada saldırı: 200 ölü
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Abujada yaşayan tanınmış insan hakları savunucusu Emma Ezeazu, can kaybı hakkında şu an için kimsenin kesin bir rakam telaffuz edemediğini kaydetti. Nijerya polisi ve ordusundan olaya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
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Premium Times gazetesinin haberinde, saldırıda tahrip olan otobüslerden bazılarının içinde yolcuların bulunduğu, ölü ve yaralıların ambülans ve polis araçlarıyla hastaneye nakledildiğini belirtildi.
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Yerel basın organlarından Premium Times ve PM News, Nyanya mahallesindeki büyük otobüs garajının El Rufai şirketine ayrılan kısmında meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 200 olabileceğini, hatta bu rakamın da üzerine çıkabileceğini bildirdi.
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Nijeryanın başkenti Abujadaki büyük otobüs garajını hedef alan bombalı saldırıda 200e yakın kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Nijerya'da saldırı: 200 ölü
Nijerya'da saldırı: 200 ölü


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