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Dünya

Nijerya'da tekne faciası: Ölü sayısı 106'ya yükseldi

Nijerya'nın Niger eyaletinde düğünden dönenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı.

07:21 . 15/06/2023 Perşembe
AA
Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor

Kwara Eyaleti Polis Sözcüsü Okasanmi Ajayi, yaptığı açıklamada, 12 Haziran'da yaşanan tekne kazasında yaşamını yitiren kişi sayısının 106'ya yükseldiğini belirtti.

Şimdiye kadar yapılan arama kurtarma çalışmalarında 144 kişinin kurtarıldığını kaydeden Ajayi, çalışmaların sürdüğünü aktardı.


Ulusal basındaki haberlere göre, 12 Haziran'da Niger eyaletindeki düğünden dönen yaklaşık 300 kişinin Kwara eyaletine gitmek üzere bindiği tekne nehirde bir ağaca çarparak batmıştı.

Kwara Eyaleti Valisi Abdulrahman Abdulrazaq, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği talihsiz olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirmişti.


Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.




#Batan Tekne
#Kwara eyaleti
#Nijerya
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